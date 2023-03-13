https://uz.sputniknews.ru/20230313/30258578.html

Что происходит с организмом, когда вы едите тыкву

Что происходит с организмом, когда вы едите тыкву

И хотя плюсы сезонного продукта неоспоримы, тыква подойдет не каждому. Польза и вред оранжевого овоща – в специальной справке Sputnik.

2023-03-13T22:00+0500

2023-03-13T22:00+0500

2023-03-13T22:00+0500

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овощи

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Sputnik Беларусь разобрался в свойствах, которые скрывает осенний продукт, и предлагает вам узнать о пользе и вреде тыквы.Тыква со знаком плюсДаже несмотря на то, что тыква на 90% состоит из воды, она хранит огромное количество витаминов и полезных веществ. Например, в оранжевом овоще содержится целая "армия" витаминов: А, С, Е, D, группы B и даже редкий витамин T.Также тыква может похвастаться избытком фтора, магния, меди, кальция, цинка, фосфора и йода. А еще овощ не теряет свои полезные свойства при комнатных температурах, облегчая условия своего хранения.Интересно, что в тыкве содержится большее количество белка, чем в перепелиных яйцах. То же самое можно сказать и о каротине: в этой гонке тыква обгоняет саму морковь. Тыква – помощник нашего пищеварения, так как ускоряет процесс усвоения и нормализует метаболизм.А из-за содержания карнитина овощ препятствует накоплению жировых отложений, из-за чего диетологи советуют его всем, кто придерживается принципов диетического питания.Тыква выводит холестерин, нормализует работу сердца, а также используется в качестве слабительного. Также она отвечает за иммунитет, улучшает состояние кожи и снимает воспаления слизистой.Тыква помогает бороться с целым рядом болезней и расстройств.Тыква со знаком минусТыкву не рекомендуют людям, страдающим от сахарного диабета. Также сок оранжевого овоща запрещено употреблять при гастрите с пониженной кислотностью и язве желудка.Также об овоще лучше забыть аллергикам и тем, кто обнаружил индивидуальную непереносимость тыквы.Также стоит знать, что частое употребление овоща может вызвать вздутие живота и послабление стула. А "тыквенная одержимость" и вовсе может привести к ложной каротиновой желтухе.Читайте также: Что происходит с организмом, если переесть мандаринов

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