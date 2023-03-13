https://uz.sputniknews.ru/20230313/aktivnye-aksakaly-zaymutsya-vospitaniem-molodeji-32859612.html

Активные аксакалы займутся воспитанием молодежи

Активные аксакалы займутся воспитанием молодежи

В каждой махалле за каждым активным аксакалом с богатым жизненным опытом прикрепят по десять проблемных подростков.

2023-03-13T19:26+0500

2023-03-13T19:26+0500

2023-03-13T19:26+0500

общество

узбекистан

постановление

пожилые люди

молодежь

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ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Постановление, которое определяет меры по всесторонней поддержке и повышению социальной активности представителей старшего поколения.С 1 апреля 2023 года Фонд "Нуроний" будет получать государственные субсидии.Председатель Совета Министров Каракалпакстана, хокимы областей, города Ташкента, районов (городов) становятся председателями попечительских советов соответствующих территориальных отделений Фонда "Нуроний".В каждой махалле к активным аксакалам с богатым жизненным опытом прикрепят подростков. Каждый аксакал будет "шефствовать" над десятью представителями молодежи.Кроме того к каждой проблемной семье прикрепят одного члена группы "Кексалар маслахати" (совет старейшин).При этом руководители махаллинских групп "Кексалар маслахати" будут ежеквартально получать поощрение в размере двух БРВ (1 базовая расчетная величина составляет 300 тыс сумов).В 2022 году 965 тысяч пожилых граждан прошли бесплатный медицинский осмотр, 23 тысячи – обеспечены лекарствами и продуктами питания, более 21 тысячи пожилых граждан побывали в санаториях. Еще 19 тысяч пожилых граждан получили инвалидные коляски и другие технические средства реабилитации, 118 тысяч –материальную помощь, у 221 участника Второй мировой войны и одиноких престарелых за счет государства отремонтировали жилье, для свыше 1 миллиона пожилых граждан организовали экскурсии по стране.Читайте также: В Узбекистане отремонтируют 5 тысяч домов во время хашара

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