https://uz.sputniknews.ru/20230310/v-uzbekistane-otremontiruyut-5-tysyach-domov-vo-vremya-xashara--32779283.html

В Узбекистане отремонтируют 5 тысяч домов во время хашара

В Узбекистане отремонтируют 5 тысяч домов во время хашара

Кому помогут с ремонтом – подробности читайте в нашем материале.

2023-03-10T12:47+0500

2023-03-10T12:47+0500

2023-03-10T13:37+0500

общество

узбекистан

хашар

благотворительность

ремонт

малообеспеченные семьи

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ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Завтра около 5 тыс. семей отремонтируют дома с помощью общественных пожертвований. Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы общественного благотворительного фонда "Махалла" Хасан Саломов.На ремонт домов направят более 1,3 млрд сумов. Материальную помощь получат более 2 тыс. граждан с ограниченными возможностями, одинокие пожилые люди и более 7 тыс. малообеспеченных семей. На эти цели выделят более 2 млрд сумов.Также планируют благоустроить территорию площадью около 12 тыс. га — вывезут около 11 тыс. тонн бытовых и строительных отходов, очистят более 1,2 тыс. км арыков.В этом году хашар проведут накануне священного месяца Рамадан. Поэтому благоустроить планируют еще и более 8,5 тыс. кладбищ и 400 святынь.Кроме того, в рамках проекта "Яшил макон" посадят около 1 млн декоративных, более 500 тыс. плодовых деревьев и более 2 млн саженцев цветов. Саженцы доставят населению за счет средств благотворительных фондов.Особое внимание уделят вопросу поддержки населения, нуждающегося в социальной защите. В частности, разработали конкретный план по улучшению жилищных условий малообеспеченных семей и оказанию им материальной помощи за счет средств фонда "Саховат ва кумак".Напомним, в Узбекистане 11 марта состоится всенародный благотворительный хашар.Читайте также:Что изменится с 1 мая в платежной системе Узбекистана — подробностиЕще в двух регионах построят солнечные электростанции

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в узбекистане отремонтируют 5 тысяч домов во время хашара благотворительный хашар когда дата ремонт что будут делать благоустройство новости новость малообеспеченные семьи одинокие пожилые люди