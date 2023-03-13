https://uz.sputniknews.ru/20230313/bolshoy-sport-razryvaetsya-mejdu-alchnostyu-i-rusofobiey-32850244.html
Большой спорт разрывается между алчностью и русофобией
Большой спорт разрывается между алчностью и русофобией
Из письма министра культуры Соединенного Королевства, направленного спонсорам парижской Олимпиады, стало известно, что министр "полна решимости не позволить России и Белоруссии использовать спорт в пропагандистских целях".
2023-03-13T21:00+0500
2023-03-13T21:00+0500
2023-03-13T21:00+0500
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Тут следует громко расхохотаться, поскольку ровно 43 года назад правительство Британии само тесно "переплело спорт и политику", запретив подданным Ее Величества выступать на Олимпиаде-80, которая проходила в Москве. Лондон и Вашингтон (в дуэте, раз он хорошо работает, не меняют состав) возмутились тем, что СССР решил защитить свои южные границы и ввел войска в Афганистан. Крик стоял на всю планету, хотя англичане шуровали в Афганистане десятки лет и были вышиблены со свистом до этого. Американцы убежали тоже. Но в другую эпоху. Буквально на наших глазах.МОК, оказавшийся в интересном положении, придумывает, как бы сделать так, чтобы попытаться угодить всем. В ход был пущен "нейтральный статус". Но сегодня можно наконец сказать, что положение "независимых спортсменов" на Олимпийских играх, в общем-то, очень незавидное. Они лишены права на национальную форму, на флаг, на гимн (в случае победы). Грубо говоря, они — сироты. Люди без Родины. И без родины тоже.Потому что — нравится это многочисленным люси фрейзер или не нравится — олимпионик, выходя на стадион, представляет не самого себя, такого красивого или красивую и мускулистого или мускулистую, а он или она представляют в том числе и нацию, народ. Культуру. Традиции. Историю. То есть идеалы.А не политику. В ее западном шулерском понимании.Фрейзер зашла, как она думает, с козырей, обратившись напрямую к big bosses. Нет, это не МОК. Это те, кто платит за Олимпиаду. Это — всякие Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa. Тем нравится очень, когда их логотипы мелькают на фоне красивых и мускулистых тел. И big bosses, как думает госпожа Фрейзер, могут и должны надавить на МОК, чтобы русским и белорусским спортсменам был вовсе закрыт доступ на парижскую Олимпиаду.Тем временем в столице Франции полным ходом идет подготовка к открытию и проведению главного спортивного состязания. Для начала забастовали мусорщики, и сегодня улицы Парижа завалены неубранными отходами, а бал правят полчища крыс. Макрон, который клялся, что сгоревший Нотр-Дам "обязательно восстановят к Олимпиаде", в очередной раз соврамши: сообщается, что в самом лучшем случае главную католическую святыню страны, памятник всемирного значения эт сетера, восстановят лишь к концу следующего года. Как зрители будут перемещаться по городу, тоже вопрос, поскольку с метро проблемы, с наземным транспортом — еще большие проблемы, главный стадион закрыт на ремонт, и что там происходит, не сообщается. Успеют ли Stade de France привести в должную форму, неизвестно. С перерывом на обед, с длительными отпусками, с разлаженной логистикой, с дороговизной энергии и с тем, что мало кто хочет работать в строительстве, сомнения закономерны.Биг-боссы из команды спонсоров вряд ли засучат рукава, чтобы поддержать французских работяг.МОК, сидящий уже который год на нескольких стульях, русских и белорусских олимпиоников, сильных в тех видах спорта, что принято называть телегеничными, то есть собирающих наибольшую аудиторию во время трансляции, конечно, пригласить хочет. Но ссориться с британцами и их заединщиками не хочется. Поэтому, скорее всего, МОК будет подчиняться решению, которое вынесут биг-боссы из спонсорской команды.Но тут встает вопрос уже нашего выбора. Мы прекрасно понимаем, что ценности и идеалы большого спорта, самопожертвование, самоограничение, воля к победе, пролитые ради этой победы литры крови и пота уже выброшены на помойку, пусть она и французская. И что их сожрали парижские крысы.Может, стоит подумать, а нужно ли ехать туда, где не будет ни российского триколора, ни гимна в случае выигрыша, где мы всегда будем "сомнительными русскими"? Может, лучше остаться дома? Оставив организаторам и участникам заниматься крысиными забегами, ставшими их любимым видом спорта.
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олимпиада париж 2024 великобритания министр культуры люси фрейзер письмо спонсорам олимпийских игр не допустить россию беларусь спортсмены
олимпиада париж 2024 великобритания министр культуры люси фрейзер письмо спонсорам олимпийских игр не допустить россию беларусь спортсмены
Большой спорт разрывается между алчностью и русофобией
Из письма министра культуры Соединенного Королевства, направленного главным спонсорам парижской Олимпиады, стало известно, что госпожа министр "полна решимости, чтобы не позволить режимам в России и Белоруссии использовать спорт в своих пропагандистских целях".
Тут следует громко расхохотаться
, поскольку ровно 43 года назад правительство Британии само тесно "переплело спорт и политику", запретив подданным Ее Величества выступать на Олимпиаде-80, которая проходила в Москве. Лондон и Вашингтон (в дуэте, раз он хорошо работает, не меняют состав) возмутились тем, что СССР решил защитить свои южные границы и ввел войска в Афганистан. Крик стоял на всю планету, хотя англичане шуровали в Афганистане десятки лет и были вышиблены со свистом до этого. Американцы убежали тоже. Но в другую эпоху. Буквально на наших глазах.
МОК, оказавшийся в интересном положении, придумывает, как бы сделать так, чтобы попытаться угодить всем. В ход был пущен "нейтральный статус". Но сегодня можно наконец сказать, что положение "независимых спортсменов" на Олимпийских играх, в общем-то, очень незавидное. Они лишены права на национальную форму, на флаг, на гимн (в случае победы). Грубо говоря, они — сироты. Люди без Родины. И без родины тоже.
Потому что — нравится это многочисленным люси фрейзер или не нравится — олимпионик, выходя на стадион, представляет не самого себя, такого красивого или красивую и мускулистого или мускулистую, а он или она представляют в том числе и нацию, народ. Культуру. Традиции. Историю. То есть идеалы.
А не политику. В ее западном шулерском понимании.
Фрейзер зашла, как она думает, с козырей, обратившись напрямую к big bosses. Нет, это не МОК. Это те, кто платит за Олимпиаду. Это — всякие Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa. Тем нравится очень, когда их логотипы мелькают на фоне красивых и мускулистых тел. И big bosses, как думает госпожа Фрейзер, могут и должны надавить на МОК, чтобы русским и белорусским спортсменам был вовсе закрыт доступ на парижскую Олимпиаду.
Тем временем в столице Франции полным ходом идет подготовка к открытию и проведению главного спортивного состязания. Для начала забастовали мусорщики, и сегодня улицы Парижа завалены неубранными отходами, а бал правят полчища крыс. Макрон, который клялся, что сгоревший Нотр-Дам "обязательно восстановят к Олимпиаде", в очередной раз соврамши: сообщается, что в самом лучшем случае главную католическую святыню страны, памятник всемирного значения эт сетера, восстановят лишь к концу следующего года. Как зрители будут перемещаться по городу, тоже вопрос, поскольку с метро проблемы, с наземным транспортом — еще большие проблемы, главный стадион закрыт на ремонт, и что там происходит, не сообщается. Успеют ли Stade de France привести в должную форму, неизвестно. С перерывом на обед, с длительными отпусками, с разлаженной логистикой, с дороговизной энергии и с тем, что мало кто хочет работать в строительстве, сомнения закономерны.
Биг-боссы из команды спонсоров вряд ли засучат рукава, чтобы поддержать французских работяг.
МОК, сидящий уже который год на нескольких стульях, русских и белорусских олимпиоников, сильных в тех видах спорта, что принято называть телегеничными, то есть собирающих наибольшую аудиторию во время трансляции, конечно, пригласить хочет. Но ссориться с британцами и их заединщиками не хочется. Поэтому, скорее всего, МОК будет подчиняться решению, которое вынесут биг-боссы из спонсорской команды.
Но тут встает вопрос уже нашего выбора. Мы прекрасно понимаем, что ценности и идеалы большого спорта, самопожертвование, самоограничение, воля к победе, пролитые ради этой победы литры крови и пота уже выброшены на помойку, пусть она и французская. И что их сожрали парижские крысы.
Может, стоит подумать, а нужно ли ехать туда, где не будет ни российского триколора, ни гимна в случае выигрыша, где мы всегда будем "сомнительными русскими"? Может, лучше остаться дома? Оставив организаторам и участникам заниматься крысиными забегами, ставшими их любимым видом спорта.