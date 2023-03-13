https://uz.sputniknews.ru/20230313/kak-vybrat-povarennuyu-sol--sovety-uzbekskix-ekspertov-32826964.html

Как выбрать поваренную соль – советы узбекских экспертов

Как выбрать поваренную соль – советы узбекских экспертов

В Узбекистане выявили 22 марки поваренной соли с недостаточным содержанием йода. Каким требованиям должна отвечать соль и чем опасна некачественная продукция – в материале Sputnik Узбекистан.

2023-03-13T07:00+0500

2023-03-13T07:00+0500

2023-03-13T07:00+0500

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соль

здоровье

мнение эксперта

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Поваренная соль –важное вещество для человеческого организма. По рекомендациям врачей для нормального обмена веществ взрослому человеку необходимо употреблять в день одну чайную ложку соли – 5 граммов. Кроме того, поваренная йодированная соль необходима для профилактики йододефицитных заболеваний.Поскольку в Узбекистане в воде и продуктах содержится низкое количество йода, жители республики должны получать йод вместе с солью. Это одна из мер, направленных на профилактику заболеваний щитовидной железы, вызыванных йододефицитом. Поэтому некачественная, недостаточно йодированная соль может оказать отрицательное влияние на здоровье человека.Как правильно выбрать поваренную соль и чем опасна некачественная продукция корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали начальник управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ташкентской области Зафар Карабаев и директор Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения Нодира Алиханова.Как выбрать поваренную соль?По словам Зафара Карабаева, по ГОСТу пищевая йодированная соль должна быть очищенной, растворимой, состоящей из мелких сыпучих кристаллов, соленой, белого цвета, без постороннего привкуса.В свою очередь, Нодира Алиханова пояснила, что согласно требованиям государственного стандарта, количество йода в поваренной соли должно составлять 40 граммов на тонну.Читайте также: На пути к холодильнику: 5 пищевых привычек, которые ослабляют иммунитет

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