https://uz.sputniknews.ru/20230313/kak-vybrat-povarennuyu-sol--sovety-uzbekskix-ekspertov-32826964.html
Как выбрать поваренную соль – советы узбекских экспертов
Как выбрать поваренную соль – советы узбекских экспертов
В Узбекистане выявили 22 марки поваренной соли с недостаточным содержанием йода. Каким требованиям должна отвечать соль и чем опасна некачественная продукция – в материале Sputnik Узбекистан.
2023-03-13T07:00+0500
2023-03-13T07:00+0500
2023-03-13T07:00+0500
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соль
здоровье
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Поваренная соль –важное вещество для человеческого организма. По рекомендациям врачей для нормального обмена веществ взрослому человеку необходимо употреблять в день одну чайную ложку соли – 5 граммов. Кроме того, поваренная йодированная соль необходима для профилактики йододефицитных заболеваний.Поскольку в Узбекистане в воде и продуктах содержится низкое количество йода, жители республики должны получать йод вместе с солью. Это одна из мер, направленных на профилактику заболеваний щитовидной железы, вызыванных йододефицитом. Поэтому некачественная, недостаточно йодированная соль может оказать отрицательное влияние на здоровье человека.Как правильно выбрать поваренную соль и чем опасна некачественная продукция корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали начальник управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ташкентской области Зафар Карабаев и директор Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения Нодира Алиханова.Как выбрать поваренную соль?По словам Зафара Карабаева, по ГОСТу пищевая йодированная соль должна быть очищенной, растворимой, состоящей из мелких сыпучих кристаллов, соленой, белого цвета, без постороннего привкуса.В свою очередь, Нодира Алиханова пояснила, что согласно требованиям государственного стандарта, количество йода в поваренной соли должно составлять 40 граммов на тонну.Читайте также: На пути к холодильнику: 5 пищевых привычек, которые ослабляют иммунитет
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узбекистан йододефицит соль йодированная как выбрать как правильно что должно быть на упаковке некачественная соль чем опасна вредна что будет если есть некачественную соль заболевания щитовидной железы профилактика
узбекистан йододефицит соль йодированная как выбрать как правильно что должно быть на упаковке некачественная соль чем опасна вредна что будет если есть некачественную соль заболевания щитовидной железы профилактика
Как выбрать поваренную соль – советы узбекских экспертов
В Узбекистане выявили 22 марки поваренной соли с недостаточным содержанием йода. Каким требованиям должна отвечать соль и чем опасна некачественная продукция – в материале Sputnik Узбекистан.
Поваренная соль –важное вещество для человеческого организма. По рекомендациям врачей для нормального обмена веществ взрослому человеку необходимо употреблять в день одну чайную ложку соли – 5 граммов. Кроме того, поваренная йодированная соль необходима для профилактики йододефицитных заболеваний.
Поскольку в Узбекистане в воде и продуктах содержится низкое количество йода, жители республики должны получать йод вместе с солью. Это одна из мер, направленных на профилактику заболеваний щитовидной железы, вызыванных йододефицитом. Поэтому некачественная, недостаточно йодированная соль может оказать отрицательное влияние на здоровье человека.
Как правильно выбрать поваренную соль и чем опасна некачественная продукция корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали начальник управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ташкентской области Зафар Карабаев и директор Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения Нодира Алиханова.
Как выбрать поваренную соль?
По словам Зафара Карабаева, по ГОСТу пищевая йодированная соль должна быть очищенной, растворимой, состоящей из мелких сыпучих кристаллов, соленой, белого цвета, без постороннего привкуса.
"Соль должна быть расфасована в полимерные пакеты или коробки в соответствии с нормативными документами. Упаковка должна содержать наименование организации-производителя, торговую марку, наименование продукта, сорт и степень измельчения, дату изготовления, срок годности, название йодной добавки и ее процентное содержание. Следует употреблять в пищу поваренную соль, соответствующую именно этим требованиям", — сказал эксперт.
В свою очередь, Нодира Алиханова пояснила, что согласно требованиям государственного стандарта, количество йода в поваренной соли должно составлять 40 граммов на тонну.
"Температура хранения поваренной соли не должна превышать 28 градусов. Песчинки соли затвердевшие, намокшие, имеющие посторонний запах, просроченные, в поврежденной упаковке теряют свои полезные свойства. Не стоит употреблять такие продукты", – сообщила Алиханова.