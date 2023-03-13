https://uz.sputniknews.ru/20230313/rezident-dal-rasporyajeniya-po-razvitiyu-surxandari-32858209.html
Решить проблему безработицы: президент дал распоряжения по развитию Сурхандарьи
Решить проблему безработицы: президент дал распоряжения по развитию Сурхандарьи
На сессии областного Кенгаша народных депутатов Шавкат Мирзиёев обсудил с руководством области планы на 2023 год.
2023-03-13T17:28+0500
2023-03-13T17:28+0500
2023-03-13T18:09+0500
общество
узбекистан
сурхандарьинская область
президент
шавкат мирзиёев
заседание
кенгаш
безработица
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Сурхандарьинскую область принял участие во внеочередном заседании областного Кенгаша народных депутатов, сообщает пресс-служба главы государства.В первую очередь, президент утвердил кандидатуру Улугбека Косимова на должность хокима Сурхандарьинской области. С декабря прошлого года он является исполняющим обязанности главы региона.На заседании также рассмотрели текущую ситуацию в области и планы по развитию региона на 2023 год.В частности, глава государства поставил перед руководством области цель — обеспечить источниками дохода 325 тысяч человек и превратить Сурхандарьинскую область в регион, свободный от бедности и безработицы.На решение социальных проблем из государственного бюджета в текущем году области выделят 1,5 трлн сумов. В дополнение к этой сумме президент поручил выделить 465 млрд сумов и привлечь дополнительно $328 млн в агропромышленный комплекс, проекты питьевого водоснабжения и предпринимательства.Как подчеркнул президент, за счет внедрения семейного предпринимательства и надомничества можно обеспечить работой более 60 тыс. жителей области, а за счет обучения безработных современным профессиям — еще 20 тыс. человек.Сурхандарьинская область обладает большим потенциалом для развития сельского хозяйства. В этом году населению выделят дополнительные 8,5 тыс. гектаров земель. Президент поручил властям региона создать условия для фермеров, улучшить водоснабжение и увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции до $250 млн.Помимо этого, в 2023 году в области начнут работу 292 промышленных объекта, что позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.Обсудили в ходе заседания и вопросы энергетики. В текущем году на Тупалангской ГЭС и трех новых малых и микроГЭС в Сарыасийском районе планируют произвести 350 млн киловатт-часов электроэнергии. В Шерабадском районе запустят крупную солнечную электростанцию мощностью 457 мегаватт.Читайте также: Шавкат Мирзиёев ознакомится с развитием Сурхандарьинской области
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президент шавкат мирзиёев совещание сурхандарьинская область заседание кенгаша народных депутатов развитие области создание рабочих мест борьба с безработицей
президент шавкат мирзиёев совещание сурхандарьинская область заседание кенгаша народных депутатов развитие области создание рабочих мест борьба с безработицей
Решить проблему безработицы: президент дал распоряжения по развитию Сурхандарьи
17:28 13.03.2023 (обновлено: 18:09 13.03.2023)
На сессии областного Кенгаша народных депутатов Шавкат Мирзиёев обсудил с руководством области планы на 2023 год.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Сурхандарьинскую область принял участие во внеочередном заседании областного Кенгаша народных депутатов, сообщает
пресс-служба главы государства.
В первую очередь, президент утвердил кандидатуру Улугбека Косимова на должность хокима Сурхандарьинской области. С декабря прошлого года он является исполняющим обязанности главы региона.
На заседании также рассмотрели текущую ситуацию в области и планы по развитию региона на 2023 год.
В частности, глава государства поставил перед руководством области цель — обеспечить источниками дохода 325 тысяч человек и превратить Сурхандарьинскую область в регион, свободный от бедности и безработицы.
На решение социальных проблем из государственного бюджета в текущем году области выделят 1,5 трлн сумов. В дополнение к этой сумме президент поручил выделить 465 млрд сумов и привлечь дополнительно $328 млн в агропромышленный комплекс, проекты питьевого водоснабжения и предпринимательства.
Как подчеркнул президент, за счет внедрения семейного предпринимательства и надомничества можно обеспечить работой более 60 тыс. жителей области, а за счет обучения безработных современным профессиям — еще 20 тыс. человек.
Сурхандарьинская область обладает большим потенциалом для развития сельского хозяйства. В этом году населению выделят дополнительные 8,5 тыс. гектаров земель. Президент поручил властям региона создать условия для фермеров, улучшить водоснабжение и увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции до $250 млн.
Помимо этого, в 2023 году в области начнут работу 292 промышленных объекта, что позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
Обсудили в ходе заседания и вопросы энергетики. В текущем году на Тупалангской ГЭС и трех новых малых и микроГЭС в Сарыасийском районе планируют произвести 350 млн киловатт-часов электроэнергии. В Шерабадском районе запустят крупную солнечную электростанцию мощностью 457 мегаватт.