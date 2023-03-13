https://uz.sputniknews.ru/20230313/rezident-dal-rasporyajeniya-po-razvitiyu-surxandari-32858209.html

Решить проблему безработицы: президент дал распоряжения по развитию Сурхандарьи

Решить проблему безработицы: президент дал распоряжения по развитию Сурхандарьи

На сессии областного Кенгаша народных депутатов Шавкат Мирзиёев обсудил с руководством области планы на 2023 год.

2023-03-13T17:28+0500

2023-03-13T17:28+0500

2023-03-13T18:09+0500

общество

узбекистан

сурхандарьинская область

президент

шавкат мирзиёев

заседание

кенгаш

безработица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0d/32851189_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f0a592993d44b11bbdcf3d78dae72782.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Сурхандарьинскую область принял участие во внеочередном заседании областного Кенгаша народных депутатов, сообщает пресс-служба главы государства.В первую очередь, президент утвердил кандидатуру Улугбека Косимова на должность хокима Сурхандарьинской области. С декабря прошлого года он является исполняющим обязанности главы региона.На заседании также рассмотрели текущую ситуацию в области и планы по развитию региона на 2023 год.В частности, глава государства поставил перед руководством области цель — обеспечить источниками дохода 325 тысяч человек и превратить Сурхандарьинскую область в регион, свободный от бедности и безработицы.На решение социальных проблем из государственного бюджета в текущем году области выделят 1,5 трлн сумов. В дополнение к этой сумме президент поручил выделить 465 млрд сумов и привлечь дополнительно $328 млн в агропромышленный комплекс, проекты питьевого водоснабжения и предпринимательства.Как подчеркнул президент, за счет внедрения семейного предпринимательства и надомничества можно обеспечить работой более 60 тыс. жителей области, а за счет обучения безработных современным профессиям — еще 20 тыс. человек.Сурхандарьинская область обладает большим потенциалом для развития сельского хозяйства. В этом году населению выделят дополнительные 8,5 тыс. гектаров земель. Президент поручил властям региона создать условия для фермеров, улучшить водоснабжение и увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции до $250 млн.Помимо этого, в 2023 году в области начнут работу 292 промышленных объекта, что позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.Обсудили в ходе заседания и вопросы энергетики. В текущем году на Тупалангской ГЭС и трех новых малых и микроГЭС в Сарыасийском районе планируют произвести 350 млн киловатт-часов электроэнергии. В Шерабадском районе запустят крупную солнечную электростанцию мощностью 457 мегаватт.Читайте также: Шавкат Мирзиёев ознакомится с развитием Сурхандарьинской области

узбекистан

сурхандарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент шавкат мирзиёев совещание сурхандарьинская область заседание кенгаша народных депутатов развитие области создание рабочих мест борьба с безработицей