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Шавкат Мирзиёев ознакомится с развитием Сурхандарьинской области
Шавкат Мирзиёев ознакомится с развитием Сурхандарьинской области
Планируется, что президент побывает в том числе на промышленных и военных объектах.
2023-03-13T10:50+0500
2023-03-13T10:50+0500
2023-03-13T11:06+0500
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шавкат мирзиёев
узбекистан
сурхандарьинская область
шерзод асадов
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Сегодня президент посетит Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Президент примет участие в сессии областного Кенгаша народных депутатов. Он также ознакомится с развитием промышленности и сельского хозяйства в регионе. Кроме того, запланирован запуск новых проектов и посещение военных объектов.Читайте также: Шавкат Мирзиёев запустил шесть предприятий в Кашкадарье Президент Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей в Каршинском районе
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шавкат мирзиёев, узбекистан, сурхандарьинская область, шерзод асадов, визит
шавкат мирзиёев, узбекистан, сурхандарьинская область, шерзод асадов, визит
Шавкат Мирзиёев ознакомится с развитием Сурхандарьинской области
10:50 13.03.2023 (обновлено: 11:06 13.03.2023)
Планируется, что президент побывает в том числе на промышленных и военных объектах.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Сегодня президент посетит Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Президент примет участие в сессии областного Кенгаша народных депутатов. Он также ознакомится с развитием промышленности и сельского хозяйства в регионе. Кроме того, запланирован запуск новых проектов и посещение военных объектов.