https://uz.sputniknews.ru/20230313/shavkat-mirziyoev-surxandarinskaya-oblast-32832694.html

Шавкат Мирзиёев ознакомится с развитием Сурхандарьинской области

Шавкат Мирзиёев ознакомится с развитием Сурхандарьинской области

Планируется, что президент побывает в том числе на промышленных и военных объектах.

2023-03-13T10:50+0500

2023-03-13T10:50+0500

2023-03-13T11:06+0500

общество

шавкат мирзиёев

узбекистан

сурхандарьинская область

шерзод асадов

визит

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Сегодня президент посетит Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Президент примет участие в сессии областного Кенгаша народных депутатов. Он также ознакомится с развитием промышленности и сельского хозяйства в регионе. Кроме того, запланирован запуск новых проектов и посещение военных объектов.Читайте также: Шавкат Мирзиёев запустил шесть предприятий в Кашкадарье Президент Шавкат Мирзиёев посетил одну из махаллей в Каршинском районе

узбекистан

сурхандарьинская область

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шавкат мирзиёев, узбекистан, сурхандарьинская область, шерзод асадов, визит