https://uz.sputniknews.ru/20230313/tashkent-otkroyut-pamyatnik-arhiepiskop-luka-32837236.html
В Ташкенте откроют памятник архиепископу Луке
В Ташкенте откроют памятник архиепископу Луке
Памятник Архиепископу Луке торжественно откроют в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента.
2023-03-13T12:27+0500
2023-03-13T12:27+0500
2023-03-13T13:15+0500
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православие
русская православная церковь
памятник
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ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. В Свято-Успенском кафедральном соборе в Ташкенте 18 марта 2023 года торжественно откроют и освятят памятник святителю Луке, архиепископу Крымскому и Симферопольскому, сообщает корреспондент Sputnik.Чин освящения монумента возглавит глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. В торжественной службе будут участвовать временно управляющий патриаршими приходами в Туркменистане архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископы Бишкекский и Кыргызстанский Савватий, Душанбинский и Таджикистанский Павел, а также духовенство местной епархии.После открытия памятника в духовно-административном центре епархии пройдет конференция, посвященная Святителю Луке.Автором памятника стал известный грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели.В настоящий момент памятник успешно водружен и ожидает своего торжественного открытия.Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 года в Керчи) — хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, лауреат Сталинской премии первой степени (1946 г.).Он первым в начале прошлого века разработал и стал практиковать методы региональной анестезии. Его фундаментальный труд "Очерки гнойной хирургии" и сегодня используются как учебное пособие для начинающих врачей и как справочник для профессионалов.Читайте также: Как продвигается реконструкция комплекса Имама Бухари
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ташкент узбекистан православие русская православная церковь памятник архиепископ святитель лука врач хирург очерки гнойной хирургии валентин войно-асенецкий
ташкент узбекистан православие русская православная церковь памятник архиепископ святитель лука врач хирург очерки гнойной хирургии валентин войно-асенецкий
В Ташкенте откроют памятник архиепископу Луке
12:27 13.03.2023 (обновлено: 13:15 13.03.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Автором памятника стал известный грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели.
ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik.
В Свято-Успенском кафедральном соборе в Ташкенте 18 марта 2023 года торжественно откроют и освятят памятник святителю Луке, архиепископу Крымскому и Симферопольскому, сообщает корреспондент Sputnik
.
Чин освящения монумента возглавит глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
В торжественной службе будут участвовать временно управляющий патриаршими приходами в Туркменистане архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископы Бишкекский и Кыргызстанский Савватий, Душанбинский и Таджикистанский Павел, а также духовенство местной епархии.
После открытия памятника в духовно-административном центре епархии пройдет конференция, посвященная Святителю Луке.
"Желая увековечить подвиг этого святого, отмечая значительный вклад святителя Луки в дело духовного возрождения, а также заслуги в области медицины, усилиями митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия было решено спроектировать и установить на площади Свято-Успенского кафедрального собора города Ташкента памятник святителю", — рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе епархии.
Автором памятника стал известный грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели.
В настоящий момент памятник успешно водружен и ожидает своего торжественного открытия.
Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 года в Керчи) — хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, лауреат Сталинской премии первой степени (1946 г.).
Он первым в начале прошлого века разработал и стал практиковать методы региональной анестезии. Его фундаментальный труд "Очерки гнойной хирургии" и сегодня используются как учебное пособие для начинающих врачей и как справочник для профессионалов.