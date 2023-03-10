https://uz.sputniknews.ru/20230310/kak-prodvigaetsya-rekonstruktsiya-kompleksa-imama-buxari--32792976.html

Как продвигается реконструкция комплекса Имама Бухари

Как продвигается реконструкция комплекса Имама Бухари

Сейчас в комплексе ведут отделочные работы.

2023-03-10T19:51+0500

2023-03-10T19:51+0500

2023-03-10T19:51+0500

культура

имам аль-бухари

музей

реконструкция

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сегодня президенту Узбекистану Шавкат Мирзиёеву презентовали информацию о реконструкции комплекса Имама Бухари в Самаркандской области, передает пресс-служба главы государства.На данный момент в комплексе ведутся отделочные работы, строительство зданий завершили. Памятник украсят национальными узорами, элементами живописи и графики. На стенах разместят тексты из священного Корана и хадисы.По инициативе президента, в комплексе создадут музей Имама Бухари. В него войдут восемь павильонов, посвященных Имама Бухари, а также детский раздел.Напомним, Мухаммад аль-Бухари – великий исламский ученый, богослов, хадисовед.Читайте также:Узбекистанцы начали чаще путешествовать по странеВыставку об Узбекистане в Лувре посетили более 260 тыс. человек — видео

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как продвигается реконструкция комплекса имама бухари новости когда закончат ремонт что там будет музей имам бухари кто это ученый новости культуры новость