Как продвигается реконструкция комплекса Имама Бухари
Сейчас в комплексе ведут отделочные работы. Его украсят живописью, узорами и графикой.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сегодня президенту Узбекистану Шавкат Мирзиёеву презентовали информацию о реконструкции комплекса Имама Бухари в Самаркандской области, передает пресс-служба главы государства.
На данный момент в комплексе ведутся отделочные работы, строительство зданий завершили. Памятник украсят национальными узорами, элементами живописи и графики. На стенах разместят тексты из священного Корана и хадисы.
По инициативе президента, в комплексе создадут музей Имама Бухари. В него войдут восемь павильонов, посвященных Имама Бухари, а также детский раздел.
"Экспозиция будет разделена на 8 павильонов, посвященных таким темам, как история жизни Пророка Мухаммада и пророчества, возникновение и развитие науки о хадисах, жизнь и научная деятельность Имама Бухари, добродетели Имама Бухари, детский раздел, "Аль-Джаме ас-сахих" как второй источник в исламе, значение наследия Имама Бухари сегодня, религиозно-просветительские реформы и внимание к наследию Имама Бухари в Новом Узбекистане",- написано на сайте УзА.
Напомним, Мухаммад аль-Бухари – великий исламский ученый, богослов, хадисовед.
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