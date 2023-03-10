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Как продвигается реконструкция комплекса Имама Бухари
Как продвигается реконструкция комплекса Имама Бухари
Сейчас в комплексе ведут отделочные работы.
2023-03-10T19:51+0500
2023-03-10T19:51+0500
культура
имам аль-бухари
музей
реконструкция
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сегодня президенту Узбекистану Шавкат Мирзиёеву презентовали информацию о реконструкции комплекса Имама Бухари в Самаркандской области, передает пресс-служба главы государства.На данный момент в комплексе ведутся отделочные работы, строительство зданий завершили. Памятник украсят национальными узорами, элементами живописи и графики. На стенах разместят тексты из священного Корана и хадисы.По инициативе президента, в комплексе создадут музей Имама Бухари. В него войдут восемь павильонов, посвященных Имама Бухари, а также детский раздел.Напомним, Мухаммад аль-Бухари – великий исламский ученый, богослов, хадисовед.Читайте также:Узбекистанцы начали чаще путешествовать по странеВыставку об Узбекистане в Лувре посетили более 260 тыс. человек — видео
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как продвигается реконструкция комплекса имама бухари новости когда закончат ремонт что там будет музей имам бухари кто это ученый новости культуры новость
как продвигается реконструкция комплекса имама бухари новости когда закончат ремонт что там будет музей имам бухари кто это ученый новости культуры новость

Как продвигается реконструкция комплекса Имама Бухари

19:51 10.03.2023
CC BY-SA 3.0 / Alaexis / Mausoleum of Muhammad al-BukhariМемориальный комплекс имама Аль-Бухари.
Мемориальный комплекс имама Аль-Бухари. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
CC BY-SA 3.0 / Alaexis / Mausoleum of Muhammad al-Bukhari
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Сейчас в комплексе ведут отделочные работы. Его украсят живописью, узорами и графикой.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Сегодня президенту Узбекистану Шавкат Мирзиёеву презентовали информацию о реконструкции комплекса Имама Бухари в Самаркандской области, передает пресс-служба главы государства.
На данный момент в комплексе ведутся отделочные работы, строительство зданий завершили. Памятник украсят национальными узорами, элементами живописи и графики. На стенах разместят тексты из священного Корана и хадисы.
По инициативе президента, в комплексе создадут музей Имама Бухари. В него войдут восемь павильонов, посвященных Имама Бухари, а также детский раздел.
"Экспозиция будет разделена на 8 павильонов, посвященных таким темам, как история жизни Пророка Мухаммада и пророчества, возникновение и развитие науки о хадисах, жизнь и научная деятельность Имама Бухари, добродетели Имама Бухари, детский раздел, "Аль-Джаме ас-сахих" как второй источник в исламе, значение наследия Имама Бухари сегодня, религиозно-просветительские реформы и внимание к наследию Имама Бухари в Новом Узбекистане",- написано на сайте УзА.
Напомним, Мухаммад аль-Бухари – великий исламский ученый, богослов, хадисовед.
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