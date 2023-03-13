https://uz.sputniknews.ru/20230313/uzbekistan-ansambl-bahor-tanec-gastroli-dubay-32853262.html

Легендарный “Бахор” выступит в Дубае

Легендарный “Бахор” выступит в Дубае

Ансамбль танца "Бахор" выступит с гастролями в Дубае

2023-03-13T16:21+0500

2023-03-13T16:21+0500

2023-03-13T17:17+0500

культура

узбекистан

ансамбль

искусство

танец

гастроли

дубай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/1b/24837826_0:26:1126:659_1920x0_80_0_0_91b099265e15f3b221bd372a25487264.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Государственный ансамбль танца “Бахор” имени Мукаррамы Тургунбаевой 19 марта впервые выступит на сцене театра Dubai Opera. Гастроли в Дубае пройдут при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, сообщает пресс-служба фонда.Танцовщицы в изысканных национальных костюмах в сопровождении самобытных музыкальных инструментов представят зрителям сольные и групповые композиции.Напомним, что ансамбль "Бахор" создала всемирно известная хореограф Мукаррама Тургунбаева в 1957 году.Постановлением президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность. Сегодня в его репертуаре более 200 номеров в лучших традициях современной и традиционной узбекской танцевальной культуры.Художественный руководитель ансамбля — заслуженная артистка Узбекистана, народная артистка Каракалпакстана Зиёда Мадрахимова, музыкальный руководитель — заслуженный артист Узбекистана Мухаммаджон Шокиров.Dubai Opera — многоформатный центр исполнительских искусств в Дубае. На его открытии 31 августа 2016 года выступил Пласидо Доминго. Также на его сцене блистал легендарный тенор Хосе Каррерас.Читайте также: Маленькая девочка, большие мечты: история балерины — видео

узбекистан

дубай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ансамбль бахор танец искусство гастроли дубай