https://uz.sputniknews.ru/20230313/uzbekistan-ansambl-bahor-tanec-gastroli-dubay-32853262.html
Легендарный “Бахор” выступит в Дубае
Легендарный “Бахор” выступит в Дубае
Ансамбль танца "Бахор" выступит с гастролями в Дубае
2023-03-13T16:21+0500
2023-03-13T16:21+0500
2023-03-13T17:17+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Государственный ансамбль танца “Бахор” имени Мукаррамы Тургунбаевой 19 марта впервые выступит на сцене театра Dubai Opera. Гастроли в Дубае пройдут при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, сообщает пресс-служба фонда.Танцовщицы в изысканных национальных костюмах в сопровождении самобытных музыкальных инструментов представят зрителям сольные и групповые композиции.Напомним, что ансамбль "Бахор" создала всемирно известная хореограф Мукаррама Тургунбаева в 1957 году.Постановлением президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность. Сегодня в его репертуаре более 200 номеров в лучших традициях современной и традиционной узбекской танцевальной культуры.Художественный руководитель ансамбля — заслуженная артистка Узбекистана, народная артистка Каракалпакстана Зиёда Мадрахимова, музыкальный руководитель — заслуженный артист Узбекистана Мухаммаджон Шокиров.Dubai Opera — многоформатный центр исполнительских искусств в Дубае. На его открытии 31 августа 2016 года выступил Пласидо Доминго. Также на его сцене блистал легендарный тенор Хосе Каррерас.Читайте также: Маленькая девочка, большие мечты: история балерины — видео
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узбекистан ансамбль бахор танец искусство гастроли дубай
узбекистан ансамбль бахор танец искусство гастроли дубай
Легендарный “Бахор” выступит в Дубае
16:21 13.03.2023 (обновлено: 17:17 13.03.2023)
Ансамбль покажет грандиозное шоу на сцене театра, где выступали Пласидо Доминго и Хосе Каррерас.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik
. Государственный ансамбль танца “Бахор” имени Мукаррамы Тургунбаевой 19 марта впервые выступит на сцене театра Dubai Opera. Гастроли в Дубае пройдут при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, сообщает
пресс-служба фонда.
Танцовщицы в изысканных национальных костюмах в сопровождении самобытных музыкальных инструментов представят зрителям сольные и групповые композиции.
Напомним, что ансамбль "Бахор" создала всемирно известная хореограф Мукаррама Тургунбаева в 1957 году.
Постановлением
президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность. Сегодня в его репертуаре более 200 номеров в лучших традициях современной и традиционной узбекской танцевальной культуры.
Художественный руководитель ансамбля — заслуженная артистка Узбекистана, народная артистка Каракалпакстана Зиёда Мадрахимова, музыкальный руководитель — заслуженный артист Узбекистана Мухаммаджон Шокиров.
Dubai Opera — многоформатный центр исполнительских искусств в Дубае. На его открытии 31 августа 2016 года выступил Пласидо Доминго. Также на его сцене блистал легендарный тенор Хосе Каррерас.