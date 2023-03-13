https://uz.sputniknews.ru/20230313/uzbekistan-belarus-sotrudnichestvo-proekty-transport-cifrovizaciya-torgovlya-32833014.html
В Ташкенте могут использовать белорусские технологии для безопасности улиц
В Ташкенте могут использовать белорусские технологии для безопасности улиц
Белорусский опыт будут использовать в сфере коммунального хозяйства и безопасности Ташкента
2023-03-13T11:48+0500
2023-03-13T11:48+0500
2023-03-13T13:23+0500
политика
узбекистан
беларусь
сотрудничество
проект
общественный транспорт
город
ташкент
хокимият ташкента
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов встретился с послом Беларуси в Узбекистане Леонидом Мариничем, сообщает пресс-служба столичной администрации.Стороны обсудили совместные проекты и сотрудничество в нескольких направлениях. Дипломат рассказал об электробусах и трамваях нового поколения, которые производят в Беларуси. Также речь шла о программных продуктах системы “Безопасный город”. Их можно использовать в проекте “Цифровой Ташкент”. Кроме того, Маринич предложил открыть в Ташкенте торговый дом белорусских ремесел.В свою очередь, Бахтиёра Рахмонова интересовали современные технологии, которые используют при благоустройстве Минска.Стороны договорились продолжить практический диалог.Читайте также: Ташкент закупит тысячу новых автобусов
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узбекистан беларусь проекты транспорт безопасность город цифровизация
узбекистан беларусь проекты транспорт безопасность город цифровизация
В Ташкенте могут использовать белорусские технологии для безопасности улиц
11:48 13.03.2023 (обновлено: 13:23 13.03.2023)
В столичном хокимияте обсудили узбекско-белорусское сотрудничество в сфере общественного транспорта и торговли.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
Исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов встретился с послом Беларуси в Узбекистане Леонидом Мариничем, сообщает пресс-служба
столичной администрации.
Стороны обсудили совместные проекты и сотрудничество в нескольких направлениях. Дипломат рассказал об электробусах и трамваях нового поколения, которые производят в Беларуси.
Также речь шла о программных продуктах системы “Безопасный город”. Их можно использовать в проекте “Цифровой Ташкент”.
Кроме того, Маринич предложил открыть в Ташкенте торговый дом белорусских ремесел.
В свою очередь, Бахтиёра Рахмонова интересовали современные технологии, которые используют при благоустройстве Минска.
Стороны договорились продолжить практический диалог.