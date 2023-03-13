https://uz.sputniknews.ru/20230313/uzbekistan-belarus-sotrudnichestvo-proekty-transport-cifrovizaciya-torgovlya-32833014.html

В Ташкенте могут использовать белорусские технологии для безопасности улиц

В Ташкенте могут использовать белорусские технологии для безопасности улиц

Белорусский опыт будут использовать в сфере коммунального хозяйства и безопасности Ташкента

2023-03-13T11:48+0500

2023-03-13T11:48+0500

2023-03-13T13:23+0500

политика

узбекистан

беларусь

сотрудничество

проект

общественный транспорт

город

ташкент

хокимият ташкента

цифровизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0d/32832137_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_440eb373e93a29f50f18c9177a25fa40.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов встретился с послом Беларуси в Узбекистане Леонидом Мариничем, сообщает пресс-служба столичной администрации.Стороны обсудили совместные проекты и сотрудничество в нескольких направлениях. Дипломат рассказал об электробусах и трамваях нового поколения, которые производят в Беларуси. Также речь шла о программных продуктах системы “Безопасный город”. Их можно использовать в проекте “Цифровой Ташкент”. Кроме того, Маринич предложил открыть в Ташкенте торговый дом белорусских ремесел.В свою очередь, Бахтиёра Рахмонова интересовали современные технологии, которые используют при благоустройстве Минска.Стороны договорились продолжить практический диалог.Читайте также: Ташкент закупит тысячу новых автобусов

узбекистан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан беларусь проекты транспорт безопасность город цифровизация