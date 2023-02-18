https://uz.sputniknews.ru/20230218/avtobusnyy-park-tashkenta-obnovyat-novym-transportom--32366506.html
Ташкент закупит тысячу новых автобусов
Ташкент закупит тысячу новых автобусов
Узбекистан договорился о закупках общественного транспорта.
2023-02-18T18:56+0500
2023-02-18T18:56+0500
2023-02-18T18:57+0500
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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Автобусный парк Ташкента пополнится 1 тыс. новых китайских автобусов, передает УзА.Всего в городе появится 200 восемнадцатиметровых, 500 двенадцатиметровых автобусов, работающих на природном газе, а также 300 двенадцатиметровых электробусов.Кроме того, 1 тыс. автобусов, работающих на газе, закупят для Нукуса и областных центров.Транспортные средства оплатят за счет собственных средств "Узнацбанка" и кредитов международных финансовых институтов.Читайте также:Автобусные рейсы из Ферганы в Кыргызстан возобновилисьВ воскресенье частично перекроют Ташкент – карта
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автобусный парк ташкента обновят новым транспортом новые автобусы в ташкенте ташкент общественный транспорт столицы столица узбекистан мирзиёев подписал указ о транспорте
автобусный парк ташкента обновят новым транспортом новые автобусы в ташкенте ташкент общественный транспорт столицы столица узбекистан мирзиёев подписал указ о транспорте
Ташкент закупит тысячу новых автобусов
18:56 18.02.2023 (обновлено: 18:57 18.02.2023)
Узбекистан договорился с китайскими производителями о закупках общественного транспорта.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik.
Автобусный парк Ташкента пополнится 1 тыс. новых китайских автобусов, передает УзА.
Всего в городе появится 200 восемнадцатиметровых, 500 двенадцатиметровых автобусов, работающих на природном газе, а также 300 двенадцатиметровых электробусов.
Кроме того, 1 тыс. автобусов, работающих на газе, закупят для Нукуса и областных центров.
Транспортные средства оплатят за счет собственных средств "Узнацбанка" и кредитов международных финансовых институтов.