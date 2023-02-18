https://uz.sputniknews.ru/20230218/avtobusnyy-park-tashkenta-obnovyat-novym-transportom--32366506.html

Ташкент закупит тысячу новых автобусов

Ташкент закупит тысячу новых автобусов

Узбекистан договорился о закупках общественного транспорта.

2023-02-18T18:56+0500

2023-02-18T18:56+0500

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Автобусный парк Ташкента пополнится 1 тыс. новых китайских автобусов, передает УзА.Всего в городе появится 200 восемнадцатиметровых, 500 двенадцатиметровых автобусов, работающих на природном газе, а также 300 двенадцатиметровых электробусов.Кроме того, 1 тыс. автобусов, работающих на газе, закупят для Нукуса и областных центров.Транспортные средства оплатят за счет собственных средств "Узнацбанка" и кредитов международных финансовых институтов.Читайте также:Автобусные рейсы из Ферганы в Кыргызстан возобновилисьВ воскресенье частично перекроют Ташкент – карта

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