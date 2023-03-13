https://uz.sputniknews.ru/20230313/uzbekistan-gossluzhba-podarki-sootvetstvie-ministerstvo-yusticii-32846353.html

Минюст Узбекистана определил, что можно дарить госслужащим

Минюст Узбекистана определил, что можно дарить госслужащим

Какие подарки могут получать госслужащие Узбекистана по новому порядку

2023-03-13T14:12+0500

2023-03-13T14:12+0500

2023-03-13T14:23+0500

общество

узбекистан

госслужащие

подарки

министерство юстиции узбекистана

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ТАШКЕНТ 13 мар — Sputnik. Министерство юстиции утвердило порядок получения подарков государственными служащими на международных и других официальных мероприятиях как внутри страны, так и за ее пределами. В остальных случаях подарки брать запрещено, сообщает пресс-служба ведомства.Подарок госслужащему должен соответствовать следующим требованиям:По новым правилам, полученный презент в течение трех рабочих дней после мероприятия нужно предоставить в хозяйственный отдел государственного органа, где составят соответствующий протокол.Если стоимость не превышает 4 БРВ (1,2 млн сумов), то подарок можно оставить себе. В противном случае его внесут на баланс государственного органа и используют в интересах ведомства.Скоропортящиеся подарки (цветы, сладости) и канцтовары (календари, буклеты, ручки, ежедневники и блокноты) как подарок регистрировать не будут.Новый порядок послужит профилактике коррупции на государственной гражданской службе, заявили представители Минюста.Читайте также: Информацию по вакансиям и учету кадров объединили в единую базу

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