https://uz.sputniknews.ru/20230313/uzbekistan-gossluzhba-podarki-sootvetstvie-ministerstvo-yusticii-32846353.html
Минюст Узбекистана определил, что можно дарить госслужащим
Минюст Узбекистана определил, что можно дарить госслужащим
Какие подарки могут получать госслужащие Узбекистана по новому порядку
2023-03-13T14:12+0500
2023-03-13T14:12+0500
2023-03-13T14:23+0500
общество
узбекистан
госслужащие
подарки
министерство юстиции узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/0a/17485681_23:0:1273:703_1920x0_80_0_0_160c7080c2dc99ba5167eb8cb0f70ebb.jpg
ТАШКЕНТ 13 мар — Sputnik. Министерство юстиции утвердило порядок получения подарков государственными служащими на международных и других официальных мероприятиях как внутри страны, так и за ее пределами. В остальных случаях подарки брать запрещено, сообщает пресс-служба ведомства.Подарок госслужащему должен соответствовать следующим требованиям:По новым правилам, полученный презент в течение трех рабочих дней после мероприятия нужно предоставить в хозяйственный отдел государственного органа, где составят соответствующий протокол.Если стоимость не превышает 4 БРВ (1,2 млн сумов), то подарок можно оставить себе. В противном случае его внесут на баланс государственного органа и используют в интересах ведомства.Скоропортящиеся подарки (цветы, сладости) и канцтовары (календари, буклеты, ручки, ежедневники и блокноты) как подарок регистрировать не будут.Новый порядок послужит профилактике коррупции на государственной гражданской службе, заявили представители Минюста.Читайте также: Информацию по вакансиям и учету кадров объединили в единую базу
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/0a/17485681_179:0:1116:703_1920x0_80_0_0_13c0c86f6ec6be5ff3183bbef113cf19.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан госслужащие подарки министерство юстиции узбекистана что можно дарить регламент получения подарка борьба с коррупцией что не считается подарком что можно получать в дар требования
узбекистан госслужащие подарки министерство юстиции узбекистана что можно дарить регламент получения подарка борьба с коррупцией что не считается подарком что можно получать в дар требования
Минюст Узбекистана определил, что можно дарить госслужащим
14:12 13.03.2023 (обновлено: 14:23 13.03.2023)
Теперь цветы, сладости и канцтовары подарком считаться не будут.
ТАШКЕНТ 13 мар — Sputnik.
Министерство юстиции утвердило порядок получения подарков государственными служащими на международных и других официальных мероприятиях как внутри страны, так и за ее пределами. В остальных случаях подарки брать запрещено, сообщает
пресс-служба ведомства.
Подарок госслужащему должен соответствовать следующим требованиям:
предмет из числа не запрещенных законодательством;
не должен наносить вред репутации госоргана;
не должен приводить к конфликту интересов или коррупции;
вручение — на добровольной основе.
По новым правилам, полученный презент в течение трех рабочих дней после мероприятия нужно предоставить в хозяйственный отдел государственного органа, где составят соответствующий протокол.
Если стоимость не превышает 4 БРВ (1,2 млн сумов), то подарок можно оставить себе. В противном случае его внесут на баланс государственного органа и используют в интересах ведомства.
Скоропортящиеся подарки (цветы, сладости) и канцтовары (календари, буклеты, ручки, ежедневники и блокноты) как подарок регистрировать не будут.
Новый порядок послужит профилактике коррупции на государственной гражданской службе, заявили представители Минюста.