https://uz.sputniknews.ru/20230313/uzbekistanskie-bortsy-pobedili-na-turnire-v-yakutii-32849455.html

Узбекистанские борцы победили на турнире в Якутии

Узбекистанские борцы победили на турнире в Якутии

Всего в турнире памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева приняли участие свыше 270 спортсменов.

2023-03-13T14:28+0500

2023-03-13T14:28+0500

2023-03-13T14:28+0500

спорт

борьба

вольная борьба

узбекистан

якутия

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ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Спортсмены из Узбекистана стали чемпионами турнира по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Республики Саха (Якутия).Всего в соревнованиях принимали участие более 270 спортсменов из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Молдовы, а также представители 27-ми регионов России.Впервые в турнире принимали участие также женские сборные по борьбе. Начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России Петр Юмшанов назвал это решение правильным."Мы на правильном пути. Федерация вольной борьбы за пропаганду женской борьбы. У нас девчонки неплохие. Мы сегодня увидели трех чемпионок. Зрители попросили включить женскую борьбу в программу следующего турнира", - сказал он.Читайте также: Настоящая чемпионка: еще одна победа Чусовитиной на Кубке мира

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