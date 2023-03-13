https://uz.sputniknews.ru/20230313/v-uzbekistane-opredelili-imuschestvo-kotoroe-ne-podlejit-privatizatsii-32828639.html

В Узбекистане определили имущество, которое не подлежит приватизации

В Узбекистане определили имущество, которое не подлежит приватизации

Новые предприятия с государственным участием могут создаваться только в том случае, если это соответствует критериям владения государственной собственностью. 13.03.2023, Sputnik Узбекистан

2023-03-13T10:04+0500

2023-03-13T10:04+0500

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экономика

закон

узбекистан

приватизация

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ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. В Узбекистане вступил в силу Закон "Об управлении государственным имуществом". Он предусматривает основные нормы, которые разработаны в соответствии с международным опытом. Принятие закона послужит сокращению участия государства в экономике.В частности, одним из важных принципов является создание равных условий для государственных и частных предприятий, а также отказ от предоставления дополнительных льгот и преференций государственным предприятиям.Изменилась категоризация государственного имущества: отныне государственная собственность делится на республиканскую и муниципальную.Закон предусматривает утверждение перечня неприватизируемого госимущества. К такому имуществу относятся: недра, вода, растительный и животный мир, а также аллеи и ботанические сады и т.п.Согласно новым правилам, лица, за которыми закреплено государственное имущество, несут ответственность за его разумное и эффективное владение и использование, бережное обращение, обеспечение его целостности и сохранности.Новые предприятия с государственным участием можно создавать только в том случае, если это соответствует критериям владения государственной собственностью.Меняется и оценка управления — работу руководителей госпредприятий будут оценивать по результатам эффективности их деятельности, а Наблюдательного совета — по результатам работы системы корпоративного управления.Ежегодно до 1 октября ответственные ведомства будут утверждать перечень предприятий, подлежащих реализации. При этом сохраняются объекты, представляющие стратегический интерес и не подлежащие приватизации.Читайте также: Референдум по новой Конституции назначили на апрель — подробности

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