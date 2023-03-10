https://uz.sputniknews.ru/20230310/referendum-po-novoy-konstitutsii-naznachili-na-aprel--podrobnosti--32778551.html

Референдум по новой Конституции назначили на апрель — подробности

Референдум по новой Конституции назначили на апрель — подробности

Депутаты решили провести референдум по новой Конституции страны.

2023-03-10T12:13+0500

2023-03-10T12:13+0500

2023-03-10T13:22+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

референдум

узбекистан

конституция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/18/21066583_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0370ed07fb07b013b6107fe92410c36b.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Референдум по внесению дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля, передает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Так, основной закон страны планируют обновить на 65%. Всего проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также:Рассмотрение поправок в Конституцию перенесли на пятницуВ России поддержали идею амнистировать депортированных мигрантов

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

референдум по новой конституции назначили на 30 апреля дополнения к конституции конституция узбекистана узбекистан закон основной новости новость