https://uz.sputniknews.ru/20230310/referendum-po-novoy-konstitutsii-naznachili-na-aprel--podrobnosti--32778551.html
Референдум по новой Конституции назначили на апрель — подробности
Референдум по новой Конституции назначили на апрель — подробности
Депутаты решили провести референдум по новой Конституции страны.
2023-03-10T12:13+0500
2023-03-10T12:13+0500
2023-03-10T13:22+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
референдум
узбекистан
конституция
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ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Референдум по внесению дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля, передает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Так, основной закон страны планируют обновить на 65%. Всего проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Читайте также:Рассмотрение поправок в Конституцию перенесли на пятницуВ России поддержали идею амнистировать депортированных мигрантов
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референдум по новой конституции назначили на 30 апреля дополнения к конституции конституция узбекистана узбекистан закон основной новости новость
референдум по новой конституции назначили на 30 апреля дополнения к конституции конституция узбекистана узбекистан закон основной новости новость
Референдум по новой Конституции назначили на апрель — подробности
12:13 10.03.2023 (обновлено: 13:22 10.03.2023)
Депутаты приняли решение провести референдум по новой Конституции страны. Он пройдет в апреле.
ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Референдум по внесению дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля, передает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Так, основной закон страны планируют обновить на 65%. Всего проект закона предусматривает около 200 изменений в статьи Конституции. Среди них — пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.
Действующая Конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.