https://uz.sputniknews.ru/20230313/yaponiya-vsemirnaya-istoriya-uchebnik-oblozhka-uzbekistan-dostoprimechatelnosti-samarkand-32858729.html

Всемирная история для японских школьников начнётся с Узбекистана

Всемирная история для японских школьников начнётся с Узбекистана

На обложке учебника Всемирной истории в Японии поместили фото достопримечательности Самарканда

2023-03-13T18:24+0500

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общество

узбекистан

самарканд

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школы

учебник

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Фото медресе "Шердор", части знаменитого архитектурного комплекса Регистан в Самарканде, поместили на обложку учебника “Всемирная история” (9-12 классы) японских средних школ, сообщает корреспондент ИА “Дунё”.Учебник подготовило крупнейшее в Японии издательство “Yamakawa Shuppansha Ltd”. Его планируют использовать в новом учебном году, который начнётся в апреле.Возраст медресе Шердор датируется семнадцатым веком. Его название переводится, как “имеющее львов” из-за мозаичного панно под аркой.Читайте также: Туристический потенциал Узбекистана покажут в Сеуле

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