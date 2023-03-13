https://uz.sputniknews.ru/20230313/yaponiya-vsemirnaya-istoriya-uchebnik-oblozhka-uzbekistan-dostoprimechatelnosti-samarkand-32858729.html
Всемирная история для японских школьников начнётся с Узбекистана
Всемирная история для японских школьников начнётся с Узбекистана
На обложке учебника Всемирной истории в Японии поместили фото достопримечательности Самарканда
2023-03-13T18:24+0500
2023-03-13T18:24+0500
2023-03-13T18:24+0500
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самарканд
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Фото медресе "Шердор", части знаменитого архитектурного комплекса Регистан в Самарканде, поместили на обложку учебника “Всемирная история” (9-12 классы) японских средних школ, сообщает корреспондент ИА “Дунё”.Учебник подготовило крупнейшее в Японии издательство “Yamakawa Shuppansha Ltd”. Его планируют использовать в новом учебном году, который начнётся в апреле.Возраст медресе Шердор датируется семнадцатым веком. Его название переводится, как “имеющее львов” из-за мозаичного панно под аркой.Читайте также: Туристический потенциал Узбекистана покажут в Сеуле
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узбекистан самарканд достопримечательность япония школы учебники фото
узбекистан самарканд достопримечательность япония школы учебники фото
Всемирная история для японских школьников начнётся с Узбекистана
Одна из достопримечательностей самаркандского Регистана украсила обложку учебника истории для старших классов.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik
. Фото медресе "Шердор", части знаменитого архитектурного комплекса Регистан в Самарканде, поместили на обложку учебника “Всемирная история” (9-12 классы) японских средних школ, сообщает корреспондент ИА “Дунё”
.
Учебник подготовило крупнейшее в Японии издательство “Yamakawa Shuppansha Ltd”. Его планируют использовать в новом учебном году, который начнётся в апреле.
Возраст медресе Шердор датируется семнадцатым веком. Его название переводится, как “имеющее львов” из-за мозаичного панно под аркой.