https://uz.sputniknews.ru/20230314/32828166.html

Три итальянских рецепта для здоровья сердца

Три итальянских рецепта для здоровья сердца

Итальянские блюда не только вкусные, но и полезные. Во многом благодаря использованию в них оливкового масла. Вот три быстрых, простых и диетических рецепта, которые улучшат здоровье сердца.

2023-03-14T07:00+0500

2023-03-14T07:00+0500

2023-03-14T07:00+0500

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италия

здоровье

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Добавление всего 20 мл оливкового масла может оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему – уверяют нас итальянские диетологи и некоторые новые исследования. Ученые из Университета Глазго подтвердили в ходе своих экспериментов, что добавление оливкового масла, в отличие от подсолнечного или рапсового, в наш ежедневный рацион имеет научно доказанную пользу для сердца, в частности, при ишемической болезни, пишет Sputnik Азербайджан.Хорошей новостью является то, что достаточно всего одной столовой ложки оливкового масла, чтобы оказать положительное влияние на здоровье. Правда, важно отметить, что оливковое масло нужно употреблять в "сыром" виде, без жарки. Если, кроме заливки салата, вам в голову не приходят другие рецепты блюд со свежим оливковым маслом, мы предлагаем несколько очень простых и очень быстрых, которые подсмотрели в издании Hello! Magazine.Взбитый сыр рикотта или фета с оливковым масломЭто может быть шикарная соус-закуска для званого обеда. Чтобы сделать взбитую рикотту или фету, поместите сыр в кухонный комбайн или в миску и используйте венчик. Взбивайте до получения однородной массы, затем постепенно добавляйте оливковое масло и продолжайте взбивать, пока не получите нужную консистенцию. Вмешайте в смесь немного свеженарезанной зелени. Подается в качестве дополнения к сырым овощам. Также итальянцы очень любят наслаждаться этим соусом вместе с запеченными на гриле томатами.Авокадо на тостеКто не любит авокадо на тосте? Оливковое масло станет идеальной заправкой к этому основному блюду на завтрак.Для заправки используйте 2 спелых авокадо, нарезанных ломтиками, сок 1/2 лимона, соль и перец — по вкусу, оливковое масло первого холодного отжима.Поджарьте хлеб и отложите в сторону. Смешайте нарезанный авокадо с соком лимона, приправьте по вкусу. Распределите смесь между 4 ломтиками хлеба. Перед подачей сбрызните щедрой порцией сырого оливкового масла каждый тост.Сицилийский соус пестоСоус песто — фаворит итальянской кухни, готовящийся на основе базилика, семян пинии или кедровых орехов, сыра пармезан и оливкового масла. Смешанный со свежими зелеными овощами, намазанный вместо масла на тост или просто использованный в качестве соуса для спагетти. Песто называют идеальным итальянским соусом, который никогда не надоест.Для приготовления используют 100 мл оливкового масла первого холодного отжима, 40 г размельченных орехов кедровых или миндаля без кожуры, 1 зубчик чеснока, 200 г нарезанных помидоров, соль — по вкусу, 50 г тертого сыра пармезан, 80 г свежего базилика. Поместите все ингредиенты, кроме оливкового масла, в кухонный комбайн и измельчите до однородности. После однородного смешивания медленно добавляйте оливковое масло, пока не получите однородный соус песто. Приятного аппетита!Читайте также: Самый легкий и вкусный десерт в любое время года

италия

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