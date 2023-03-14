https://uz.sputniknews.ru/20230314/kak-uzbekistanskie-gosorgany-protivostoyat-korruptsii--reyting--32894785.html

Как узбекистанские госорганы противостоят коррупции – рейтинг

Как узбекистанские госорганы противостоят коррупции – рейтинг

Агентство по противодействию коррупции опубликовало рейтинг борьбы с коррупцией в организациях

2023-03-14T18:46+0500

2023-03-14T18:46+0500

2023-03-14T18:47+0500

общество

узбекистан

агентство по противодействию коррупции

рейтинг

организация

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане составили рейтинг эффективности борьбы с коррупцией 24 государственных органов и организаций. Его опубликовало Агентство по противодействию коррупции.Всего в рейтинге три категории — хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно. Количество баллов (от 0-100) показывает, насколько результативно госорганы противодействуют коррупции и реагируют на риски.Лучше всего с коррупцией борются в Государственном налоговом комитете и “Ипотека-банке”. Они набрали по 93 балла.Худшие показатели у хокимията Сурхандарьинской области (11 баллов). На два балла выше у министерства водного хозяйства (13 баллов)Обязательное выявление и оценка коррупционных рисков определены в постановлении президента Узбекистана.Читайте также: Минюст Узбекистана определил, что можно дарить госслужащим

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узбекистан агентство по противодействию коррупции рейтинг организации