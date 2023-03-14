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Присяжные не договорились о казни для уроженца Узбекистана, осужденного за теракт в США
Присяжные не договорились о казни для уроженца Узбекистана, осужденного за теракт в США
Присяжные не смогли прийти к единому мнению по поводу смертного приговора Сайфулло Саипову, задавившему насмерть восемь человек в Нью-Йорке.
2023-03-14T18:50+0500
2023-03-14T18:56+0500
в мире
сша
суд
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ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Присяжные заседатели не могут прийти к единогласному решению о том, выносить ли смертный приговор уроженцу Узбекистана Сайфулло Саипову, задавившему в 2017 году насмерть восемь человек в Нью-Йорке. Это следует из письма судье, опубликованного в электронной базе документов судебной системы США, сообщает РИА Новости. По закону, для вынесения смертного приговора требуется единогласный вердикт. Прокурор южного округа Нью-Йорка написал в своем письме судье Вернону Бродерику, что после совещаний присяжные направили записку о том, что не могут со 100%-ной уверенностью прийти к единогласному решению о вынесении приговора в отношении подсудимого. Телеканал abc7NY сообщает, что судья собирается пообщаться с присяжными, а затем решит, провели ли они эффективную дискуссию или обсуждение должно быть продолжено. Саипов в 2017 году выехал на грузовике на велосипедную дорожку, стал таранить велосипедистов и врезался в школьный автобус. Жертвами преднамеренного нападения, квалифицированного как теракт, стали восемь человек, 12 получили травмы. Саипову вменяют восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ (запрещена в РФ). Саипов признался следователям в том, что на совершение атаки с использованием грузовика его вдохновили видео ИГ. Примерно за неделю до преступления он арендовал машину и тренировался управлять ею. МИД Узбекистана сообщал, что в 2010 году Саипов выиграл визовую лотерею "грин-карт" и в том же году выехал в США. У себя на родине он не привлекался к уголовной ответственности и в целом не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его родители проповедовали традиционный ислам и никогда не были замечены в связях с какими-либо экстремистскими течениями.Читайте также: Узбекистан и Казахстан будут выдавать друг другу осужденных
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сша узбекистан теракт сайфулло саипов присяжные заседатели приговор смертный прокурор судья
сша узбекистан теракт сайфулло саипов присяжные заседатели приговор смертный прокурор судья

Присяжные не договорились о казни для уроженца Узбекистана, осужденного за теракт в США

18:50 14.03.2023 (обновлено: 18:56 14.03.2023)
© AP Photo / Craig Ruttle / Фотография Сайфулло Саипова на пресс-конференции в One Police Plaza в Нью-Йорке.
 Фотография Сайфулло Саипова на пресс-конференции в One Police Plaza в Нью-Йорке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Craig Ruttle /
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Присяжные не смогли прийти к единому мнению по поводу смертного приговора Сайфулло Саипову, задавившему насмерть восемь человек в Нью-Йорке.
ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Присяжные заседатели не могут прийти к единогласному решению о том, выносить ли смертный приговор уроженцу Узбекистана Сайфулло Саипову, задавившему в 2017 году насмерть восемь человек в Нью-Йорке. Это следует из письма судье, опубликованного в электронной базе документов судебной системы США, сообщает РИА Новости.
По закону, для вынесения смертного приговора требуется единогласный вердикт.
Прокурор южного округа Нью-Йорка написал в своем письме судье Вернону Бродерику, что после совещаний присяжные направили записку о том, что не могут со 100%-ной уверенностью прийти к единогласному решению о вынесении приговора в отношении подсудимого.
Телеканал abc7NY сообщает, что судья собирается пообщаться с присяжными, а затем решит, провели ли они эффективную дискуссию или обсуждение должно быть продолжено.
Саипов в 2017 году выехал на грузовике на велосипедную дорожку, стал таранить велосипедистов и врезался в школьный автобус. Жертвами преднамеренного нападения, квалифицированного как теракт, стали восемь человек, 12 получили травмы.
Саипову вменяют восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ (запрещена в РФ). Саипов признался следователям в том, что на совершение атаки с использованием грузовика его вдохновили видео ИГ. Примерно за неделю до преступления он арендовал машину и тренировался управлять ею.
МИД Узбекистана сообщал, что в 2010 году Саипов выиграл визовую лотерею "грин-карт" и в том же году выехал в США. У себя на родине он не привлекался к уголовной ответственности и в целом не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его родители проповедовали традиционный ислам и никогда не были замечены в связях с какими-либо экстремистскими течениями.
Читайте также: Узбекистан и Казахстан будут выдавать друг другу осужденных
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