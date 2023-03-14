https://uz.sputniknews.ru/20230314/prisyajnye-ne-dogovorilis-o-kazni-dlya-urojentsa-uzbekistana-osujdennogo-za-terakt-v-ssha-32895056.html

Присяжные не договорились о казни для уроженца Узбекистана, осужденного за теракт в США

Присяжные не договорились о казни для уроженца Узбекистана, осужденного за теракт в США

Присяжные не смогли прийти к единому мнению по поводу смертного приговора Сайфулло Саипову, задавившему насмерть восемь человек в Нью-Йорке.

2023-03-14T18:50+0500

2023-03-14T18:50+0500

2023-03-14T18:56+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Присяжные заседатели не могут прийти к единогласному решению о том, выносить ли смертный приговор уроженцу Узбекистана Сайфулло Саипову, задавившему в 2017 году насмерть восемь человек в Нью-Йорке. Это следует из письма судье, опубликованного в электронной базе документов судебной системы США, сообщает РИА Новости. По закону, для вынесения смертного приговора требуется единогласный вердикт. Прокурор южного округа Нью-Йорка написал в своем письме судье Вернону Бродерику, что после совещаний присяжные направили записку о том, что не могут со 100%-ной уверенностью прийти к единогласному решению о вынесении приговора в отношении подсудимого. Телеканал abc7NY сообщает, что судья собирается пообщаться с присяжными, а затем решит, провели ли они эффективную дискуссию или обсуждение должно быть продолжено. Саипов в 2017 году выехал на грузовике на велосипедную дорожку, стал таранить велосипедистов и врезался в школьный автобус. Жертвами преднамеренного нападения, квалифицированного как теракт, стали восемь человек, 12 получили травмы. Саипову вменяют восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ (запрещена в РФ). Саипов признался следователям в том, что на совершение атаки с использованием грузовика его вдохновили видео ИГ. Примерно за неделю до преступления он арендовал машину и тренировался управлять ею. МИД Узбекистана сообщал, что в 2010 году Саипов выиграл визовую лотерею "грин-карт" и в том же году выехал в США. У себя на родине он не привлекался к уголовной ответственности и в целом не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его родители проповедовали традиционный ислам и никогда не были замечены в связях с какими-либо экстремистскими течениями.Читайте также: Узбекистан и Казахстан будут выдавать друг другу осужденных

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