https://uz.sputniknews.ru/20230314/shavkat-mirziyoev-lichno-proveril-kachestvo-dorogi-baysun-denau---video-32883298.html

Шавкат Мирзиёев лично проверил качество дороги Байсун — Денау — видео

Шавкат Мирзиёев лично проверил качество дороги Байсун — Денау — видео

Президент проехал по трассе за рулем автомобиля и дал поручение властям региона решить дорожную проблему.

2023-03-14T14:24+0500

2023-03-14T14:24+0500

2023-03-14T15:07+0500

общество

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

сурхандарьинская область

дорога

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев лично проехал за рулем автомобиля, чтобы проверить качество автодороги Байсун — Денау. Видеоролик опубликовала пресс-служба президента.Связано это с тем, что поступало много жалоб на качество этой автодороги. Вместе с президентом по дороге проехал и только что утвержденный хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов.Президент Шавкат Мирзиёев в понедельник побывал с визитом в Сурхандарьинской области, где принял участие в сессии областного Кенгаша народных депутатов, посетил промышленные предприятия и фермерские хозяйства, а также понаблюдал за ходом военных учений.Читайте также: Решить проблему безработицы: президент дал распоряжения по развитию Сурхандарьи

узбекистан

сурхандарьинская область

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