https://uz.sputniknews.ru/20230314/shavkat-mirziyoev-lichno-proveril-kachestvo-dorogi-baysun-denau---video-32883298.html
Шавкат Мирзиёев лично проверил качество дороги Байсун — Денау — видео
Шавкат Мирзиёев лично проверил качество дороги Байсун — Денау — видео
Президент проехал по трассе за рулем автомобиля и дал поручение властям региона решить дорожную проблему.
2023-03-14T14:24+0500
2023-03-14T14:24+0500
2023-03-14T15:07+0500
общество
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
сурхандарьинская область
дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0e/32882739_8:0:1167:652_1920x0_80_0_0_5a02dc7e4b6eb6cc7c1eaddb4a2aa690.png
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев лично проехал за рулем автомобиля, чтобы проверить качество автодороги Байсун — Денау. Видеоролик опубликовала пресс-служба президента.Связано это с тем, что поступало много жалоб на качество этой автодороги. Вместе с президентом по дороге проехал и только что утвержденный хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов.Президент Шавкат Мирзиёев в понедельник побывал с визитом в Сурхандарьинской области, где принял участие в сессии областного Кенгаша народных депутатов, посетил промышленные предприятия и фермерские хозяйства, а также понаблюдал за ходом военных учений.Читайте также: Решить проблему безработицы: президент дал распоряжения по развитию Сурхандарьи
узбекистан
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0e/32882739_298:0:1167:652_1920x0_80_0_0_d1629897f3e93ac00ba4c3e6aa507d16.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан сурхандарьинская область автодорога байсун-денау президент шавкат мирзиёев
узбекистан сурхандарьинская область автодорога байсун-денау президент шавкат мирзиёев
Шавкат Мирзиёев лично проверил качество дороги Байсун — Денау — видео
14:24 14.03.2023 (обновлено: 15:07 14.03.2023)
Президент проехал по трассе за рулем автомобиля и дал поручение властям региона решить дорожную проблему.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев лично проехал за рулем автомобиля, чтобы проверить качество автодороги Байсун — Денау. Видеоролик опубликовала пресс-служба президента.
Связано это с тем, что поступало много жалоб на качество этой автодороги. Вместе с президентом по дороге проехал и только что утвержденный хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов.
"Поступало много жалоб по поводу качества этой дороги Денау — Байсун, и вот я решил лично убедиться. Сам видишь, что ехать по этой дороге некомфортно. Поэтому вы вместе с [председателем Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмоном] Абдувалиевым в течении 15 дней подумаете, как сделать эту дорогу современной, качественной, чтобы люди были довольны", — сказал президент хокиму.
Президент Шавкат Мирзиёев в понедельник побывал с визитом в Сурхандарьинской области, где принял участие в сессии областного Кенгаша народных депутатов, посетил промышленные предприятия и фермерские хозяйства, а также понаблюдал за ходом военных учений.