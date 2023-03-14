Шавкат Мирзиёев посетит Турцию

"Саммит послужит площадкой высокого уровня для обсуждения чрезвычайного положения, вызванного недавним землетрясением в Турции. В нем они обменяются мнениями о перспективах сотрудничества по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и оказанию гуманитарной помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.