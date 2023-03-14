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https://uz.sputniknews.ru/20230314/shavkat-mirziyoev-posetit-turtsiyu-32895244.html
Шавкат Мирзиёев посетит Турцию
Шавкат Мирзиёев посетит Турцию
В четверг президент Узбекистана примет участие во внеочередном саммите лидеров Организации тюркских государств.
2023-03-14T19:06+0500
2023-03-14T19:06+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент
узбекистан
турция
организация тюркских государств
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ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетит Турцию и примет участие во внеочередном саммите лидеров Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба главы государства.Саммит на тему "Управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь" пройдет в Анкаре 16 марта.В рамках саммита пройдут также двусторонние встречи.Читайте также: Депутаты, фермеры, военные: краткие итоги визита президента в Сурхандарью
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узбекистан президент шавкат мирзиёев визит турция анкара внеочередной саммит организации тюркских государств чрезвычайные ситуации землетрясение
узбекистан президент шавкат мирзиёев визит турция анкара внеочередной саммит организации тюркских государств чрезвычайные ситуации землетрясение

Шавкат Мирзиёев посетит Турцию

19:06 14.03.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Термезе с участием Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялась сессия Сурхандарьинского областного Кенгаша народных депутатов.
В Термезе с участием Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялась сессия Сурхандарьинского областного Кенгаша народных депутатов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В четверг президент Узбекистана примет участие во внеочередном саммите лидеров Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетит Турцию и примет участие во внеочередном саммите лидеров Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба главы государства.
Саммит на тему "Управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь" пройдет в Анкаре 16 марта.
"Саммит послужит площадкой высокого уровня для обсуждения чрезвычайного положения, вызванного недавним землетрясением в Турции. В нем они обменяются мнениями о перспективах сотрудничества по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и оказанию гуманитарной помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.
В рамках саммита пройдут также двусторонние встречи.
Читайте также: Депутаты, фермеры, военные: краткие итоги визита президента в Сурхандарью
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