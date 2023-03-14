https://uz.sputniknews.ru/20230314/deputaty-fermery-voennye-kratkie-itogi-vizita-prezidenta-v-surxandaryu-32884645.html
Депутаты, фермеры, военные: краткие итоги визита президента в Сурхандарью
Депутаты, фермеры, военные: краткие итоги визита президента в Сурхандарью
В ходе однодневного визита в область глава государства побывал на заседании местного Кенгаша, запустил шесть предприятий и наблюдал за военными учениями. Подробнее – в нашем материале.
2023-03-14T15:07+0500
2023-03-14T15:07+0500
2023-03-14T15:16+0500
общество
узбекистан
сурхандарьинская область
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в понедельник побывал с официальным визитом в Сурхандарьинской области.Свою поездку глава государства начал с посещения мавзолея великого богослова Хакима ат-Термези.После чего президент принял участие во внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов, где обсудил социально-экономическое развитие Сурхандарьи и дал поручение властям превратить область в регион, свободный от безработицы и бедности.Президент также ознакомился с развитием промышленности в области. Он побывал на текстильном предприятии в махалле Янгиобод Термезского района, ознакомился с производственным процессом предприятия и осмотрел выставку промышленных товаров, выпускаемых в области.Президент также принял участие в церемонии запуска новых промышленных предприятий в Термезе, Джаркурганском, Ангорском, Термезском районах, малой промышленной зоны стройматериалов в Сарыасийском районе и новых мощностей Тупалангской ГЭС.В целом эти 6 предприятий создадут 2 тысячи новых рабочих мест, их деятельность прибавит 370 миллиардов сумов к региональному производству и 20 миллионов долларов к экспорту, сообщает пресс-служба главы государства.Президент посетил фермерское хозяйство "Камола Камолбек Куюн" в Джаркурганском районе.Глава государства ознакомился с развитием посевов, поинтересовался выращиваемыми сортами пшеницы и хлопчатника, их урожайностью.Он отметил, что климатические условия Сурхандарьи позволяют получать до трех урожаев в год, соответственно необходимо содействовать населению и создавать источники дохода.Затем Шавкат Мирзиёев посетил один из взводов пограничных войск Службы государственной безопасности в Сурхандарьинской области и ознакомился с условиями жизни пограничников. Президенту рассказали о мероприятиях по охране узбекско-афганской границы.В ходе поездки президент также наблюдал за бригадными тактическими учениями войск министерства обороны на учебном полигоне "Термез".Нынешние учения проводились исходя из характера военных действий, наблюдаемых в мире.В завершение поездки в Сурхандарьинскую область Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей “Ёш чегарачилар” в городе Термезе. Здесь он встретился с родственниками военнослужащих, отдавших жизнь для защиты Родины."Язык не поворачивается назвать наших сынов, отдавших жизнь за страну, погибшими. Для своей семьи, для нашей Родины они всегда живы", — сказал Шавкат Мирзиёев.Глава государства подчеркнул, что внимание и забота о семьях военнослужащих никогда не ослабнут. С этой целью он подписал указ "О мерах по усилению социальной поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших во имя защиты Родины и мирной жизни народа".Читайте также:
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узбекистан сурхандарьинская область президент поездка визит фермеры предприниматели социальные условия военные учения
узбекистан сурхандарьинская область президент поездка визит фермеры предприниматели социальные условия военные учения
Депутаты, фермеры, военные: краткие итоги визита президента в Сурхандарью
15:07 14.03.2023 (обновлено: 15:16 14.03.2023)
В ходе однодневного визита в область глава государства побывал на заседании местного Кенгаша, запустил шесть предприятий и наблюдал за военными учениями. Подробнее – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в понедельник побывал с официальным визитом в Сурхандарьинской области.
Свою поездку глава государства начал с посещения мавзолея великого богослова Хакима ат-Термези.
После чего президент принял участие во внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов, где обсудил социально-экономическое развитие Сурхандарьи и дал поручение властям превратить область в регион, свободный от безработицы и бедности.
Президент также ознакомился с развитием промышленности в области. Он побывал на текстильном предприятии в махалле Янгиобод Термезского района, ознакомился с производственным процессом предприятия и осмотрел выставку промышленных товаров, выпускаемых в области.
Президент также принял участие в церемонии запуска новых промышленных предприятий в Термезе, Джаркурганском, Ангорском, Термезском районах, малой промышленной зоны стройматериалов в Сарыасийском районе и новых мощностей Тупалангской ГЭС.
В целом эти 6 предприятий создадут 2 тысячи новых рабочих мест, их деятельность прибавит 370 миллиардов сумов к региональному производству и 20 миллионов долларов к экспорту, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент посетил фермерское хозяйство "Камола Камолбек Куюн" в Джаркурганском районе.
Глава государства ознакомился с развитием посевов, поинтересовался выращиваемыми сортами пшеницы и хлопчатника, их урожайностью.
"Почему мы твердим о том, что сельскому хозяйству нужны наука, инновации? Прежде всего для качества и урожайности. Фермеры, стремящиеся зарабатывать больше, должны повышать производительность труда через внедрение достижений науки", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Он отметил, что климатические условия Сурхандарьи позволяют получать до трех урожаев в год, соответственно необходимо содействовать населению и создавать источники дохода.
Затем Шавкат Мирзиёев посетил один из взводов пограничных войск Службы государственной безопасности в Сурхандарьинской области и ознакомился с условиями жизни пограничников. Президенту рассказали о мероприятиях по охране узбекско-афганской границы.
В ходе поездки президент также наблюдал за бригадными тактическими учениями войск министерства обороны на учебном полигоне "Термез".
Нынешние учения проводились исходя из характера военных действий, наблюдаемых в мире.
"Президент подчеркнул, что сегодня, когда в мире усиливаются информационные угрозы, дальнейшее укрепление потенциала наших Вооруженных Сил, обеспечение единства народа и армии, воспитание молодежи в духе патриотизма должны стать ядром реформ в военной сфере", — сообщает пресс-служба главы государства.
В завершение поездки в Сурхандарьинскую область Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей “Ёш чегарачилар” в городе Термезе. Здесь он встретился с родственниками военнослужащих, отдавших жизнь для защиты Родины.
"Язык не поворачивается назвать наших сынов, отдавших жизнь за страну, погибшими. Для своей семьи, для нашей Родины они всегда живы", — сказал Шавкат Мирзиёев.
Глава государства подчеркнул, что внимание и забота о семьях военнослужащих никогда не ослабнут. С этой целью он подписал указ "О мерах по усилению социальной поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших во имя защиты Родины и мирной жизни народа".