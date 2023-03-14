https://uz.sputniknews.ru/20230314/sistemu-zameny-pasporta-xotyat-usovershenstvovat-32863459.html
Систему замены паспорта хотят усовершенствовать
Систему замены паспорта хотят усовершенствовать
Теперь о необходимости заменить паспорт будут уведомлять
2023-03-14T09:01+0500
2023-03-14T09:01+0500
2023-03-14T09:01+0500
общество
узбекистан
паспорт
биометрический паспорт
загранпаспорт
выдача загранпаспортов
биопаспорт
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ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Стартовало обсуждение проекта указа президента "О совершенствовании порядка замены удостоверения личности и биометрического паспорта гражданина Узбекистана на новые в связи с истечением срока действия". Оно продлится до 26 марта.Проект предусматривает введение системы направления уведомлений о том, что подошел срок замены удостоверения личности гражданина или биометрического паспорта для выезда за границу.Для этого соответствующие информационные системы интегрируют, а на едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) создадут услугу оповещения граждан.Кроме того, будут предотвращаться случаи неполного или некорректного заполнения в информационной системе заявлений на получение идентификационной карты или паспорта, а также по причине неуплаты гражданами государственной пошлины.Эти изменения позволят ускорить получение населением IDкарт и биопаспортов в удобной и простой форме.Читайте также: Житель Мархаматского района получил первый документ в 19 лет
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узбекистан замена паспортов система усовершенствовать новые правила общественное обсуждение
узбекистан замена паспортов система усовершенствовать новые правила общественное обсуждение
Систему замены паспорта хотят усовершенствовать
Теперь о необходимости заменить паспорт будут уведомлять
ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik
. Стартовало обсуждение проекта
указа президента "О совершенствовании порядка замены удостоверения личности и биометрического паспорта гражданина Узбекистана на новые в связи с истечением срока действия". Оно продлится до 26 марта.
Проект предусматривает введение системы направления уведомлений о том, что подошел срок замены удостоверения личности гражданина или биометрического паспорта для выезда за границу.
Для этого соответствующие информационные системы интегрируют, а на едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) создадут услугу оповещения граждан.
Кроме того, будут предотвращаться случаи неполного или некорректного заполнения в информационной системе заявлений на получение идентификационной карты или паспорта, а также по причине неуплаты гражданами государственной пошлины.
Эти изменения позволят ускорить получение населением IDкарт и биопаспортов в удобной и простой форме.