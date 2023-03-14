Стало известно, когда откроют Республиканскую детскую библиотеку в Ташкенте
16:57 14.03.2023 (обновлено: 18:10 14.03.2023)
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаРеспубликанская детская библиотека
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Реконструкция здания началась в сентябре 2020 года по проекту петербургского архитектурного бюро.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Республиканская детская библиотека в Ташкенте, которую реконструирует российское архитектурное бюро, откроется в конце мая. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
“Архитекторы приступили к отделочным работам. Они займут несколько месяцев — открытие библиотеки запланировано на конец весны”, — уточнили в пресс-службе Фонда.
© Фонд развития искусств и культуры УзбекистанаРеспубликанская детская библиотека
Республиканская детская библиотека
© Фонд развития искусств и культуры Узбекистана
Помимо читальных залов, здесь появится коворкинг с пространством для детей и студией для работы с цифровым контентом. В просторном зале-трансформере будут проходить лекции, мастер-классы и кинопоказы.
© Фонд развития искусств и культуры УзбекистанаРеспубликанская детская библиотека
Республиканская детская библиотека
© Фонд развития искусств и культуры Узбекистана
Реконструкция здания началась в сентябре 2020 года по проекту петербургского архитектурного бюро Ludi Architects. Специалисты расчистили здание от старых наслоений краски и штукатурки, усилили конструкции и внедрили новую инженерную систему.
Республиканскую детскую библиотеку построили в Ташкенте в 1893 году по проекту архитектора И. А. Маркевича.
Объект признали архитектурным памятником столицы начала XX века, а также включили в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, охраняемых государством.
Объект признали архитектурным памятником столицы начала XX века, а также включили в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, охраняемых государством.