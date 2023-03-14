https://uz.sputniknews.ru/20230314/tashkente--chpu-kogda-otkroyut-respublikanskaya-detskaya-biblioteka-tashkent-32887128.html

Стало известно, когда откроют Республиканскую детскую библиотеку в Ташкенте

Стало известно, когда откроют Республиканскую детскую библиотеку в Ташкенте

Республиканская детская библиотека откроется в конце весны

2023-03-14T16:57+0500

2023-03-14T16:57+0500

2023-03-14T18:10+0500

культура

узбекистан

ташкент

библиотека

санкт-петербург

реставрация

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Республиканская детская библиотека в Ташкенте, которую реконструирует российское архитектурное бюро, откроется в конце мая. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Помимо читальных залов, здесь появится коворкинг с пространством для детей и студией для работы с цифровым контентом. В просторном зале-трансформере будут проходить лекции, мастер-классы и кинопоказы.Реконструкция здания началась в сентябре 2020 года по проекту петербургского архитектурного бюро Ludi Architects. Специалисты расчистили здание от старых наслоений краски и штукатурки, усилили конструкции и внедрили новую инженерную систему.Республиканскую детскую библиотеку построили в Ташкенте в 1893 году по проекту архитектора И. А. Маркевича. Объект признали архитектурным памятником столицы начала XX века, а также включили в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, охраняемых государством.

узбекистан

ташкент

санкт-петербург

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2023

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ташкент библиотека архитектурное бюро санкт-петербург реставрация