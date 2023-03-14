https://uz.sputniknews.ru/20230314/toksikolog-rasskazal-o-posledstviyax-peredozirovki-vitaminom-s-32901894.html

Токсиколог рассказал о последствиях передозировки витамином С

Токсиколог рассказал о последствиях передозировки витамином С

Витамин С – традиционный спутник весеннего сезона простуд.

2023-03-14T22:00+0500

2023-03-14T22:00+0500

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В некоторых случаях переизбыток витамина С может вызвать неприятные последствия для человеческого организма, рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. Об этом сообщает РИА Новости.При этом врач отметил, что при нехватке витамина С тоже могут появится болезни. Например, редкое заболевание и специфический вид авитаминоза – цинга. Признаками этой болезни считаются проблемы с деснами, выпадение зубов и медленное заживление ран на теле.Врачи рекомендуют в сутки пить примерно 50-110 мг витамина С – такая доза позволит избежать дефицита и переизбытка.Читайте также:Какие продукты замедляют старение — рассказал врачЧем заесть стресс, чтобы не навредить здоровью?

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