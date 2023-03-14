https://uz.sputniknews.ru/20230314/toksikolog-rasskazal-o-posledstviyax-peredozirovki-vitaminom-s-32901894.html
Токсиколог рассказал о последствиях передозировки витамином С
Токсиколог рассказал о последствиях передозировки витамином С
Витамин С – традиционный спутник весеннего сезона простуд.
2023-03-14T22:00+0500
2023-03-14T22:00+0500
2023-03-14T22:29+0500
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В некоторых случаях переизбыток витамина С может вызвать неприятные последствия для человеческого организма, рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. Об этом сообщает РИА Новости.При этом врач отметил, что при нехватке витамина С тоже могут появится болезни. Например, редкое заболевание и специфический вид авитаминоза – цинга. Признаками этой болезни считаются проблемы с деснами, выпадение зубов и медленное заживление ран на теле.Врачи рекомендуют в сутки пить примерно 50-110 мг витамина С – такая доза позволит избежать дефицита и переизбытка.Читайте также:Какие продукты замедляют старение — рассказал врачЧем заесть стресс, чтобы не навредить здоровью?
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токсиколог рассказал о последствиях передозировки витамином с витамин с сколько можно пить безопасная доза сколько в день аскорбиновая кислота сколько можно есть в день в сутки что пить при простуде как поднять иммунитет здоровье советы экспертов врачей
токсиколог рассказал о последствиях передозировки витамином с витамин с сколько можно пить безопасная доза сколько в день аскорбиновая кислота сколько можно есть в день в сутки что пить при простуде как поднять иммунитет здоровье советы экспертов врачей
Токсиколог рассказал о последствиях передозировки витамином С
22:00 14.03.2023 (обновлено: 22:29 14.03.2023)
Витамин С – традиционный спутник весеннего сезона простуд. Какую его дозу можно употреблять без вреда для здоровья – в нашем материале.
В некоторых случаях переизбыток витамина С может вызвать неприятные последствия для человеческого организма, рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. Об этом сообщает РИА Новости
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"Верхним допустимым пределом по современным представлениям считается 2000 мг (2 г) в сутки. Потребление выше этой отметки будет сопровождаться тошнотой и диареей. Кроме того, при длительном приеме возможно изменение рН мочи, что увеличивает риск формирования камней в почках, в основном у мужчин", — сказал он.
При этом врач отметил, что при нехватке витамина С тоже могут появится болезни. Например, редкое заболевание и специфический вид авитаминоза – цинга. Признаками этой болезни считаются проблемы с деснами, выпадение зубов и медленное заживление ран на теле.
Врачи рекомендуют в сутки пить примерно 50-110 мг витамина С – такая доза позволит избежать дефицита и переизбытка.