https://uz.sputniknews.ru/20230314/tri-mesyatsa-v-latviyskoy-tyurme-chto-izvestno-ob-areste-jurnalista-kasema-32856291.html

Три месяца в латвийской тюрьме: что известно об аресте журналиста Касема

Три месяца в латвийской тюрьме: что известно об аресте журналиста Касема

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем отмечает свой день рождения. К сожалению, свой праздник журналист встретит в латвийской тюрьме. Что известно о его задержании и обвинениях против него – в нашем кратком обзоре.

2023-03-14T08:06+0500

2023-03-14T08:06+0500

2023-03-14T08:06+0500

россия

миа "россия сегодня"

журналист

марат касем

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ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем является гражданином Латвии, но живет и работает в Москве. В Ригу журналист выехал 30 декабря, чтобы навестить тяжело болевшую бабушку, где его задержали спецслужбы по обвинению в нарушении санкций и шпионаже.Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако 5 января суд принял решение оставить его под стражей. Журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.Первоначально Марата Касема обвиняли в нарушении экономических санкций Евросоюза против России и шпионаже.В поддержку журналиста выступили руководитель Медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и другие официальные лица и общественные деятели. Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва прошла у посольства Латвии в Москве.Омбудсмен в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с призывом принять меры по защите прав журналиста, однако эта мера не дала результата, Марат Касем остался в тюрьме.По словам Марии Захаровой, Марат Касем ранее жаловался на преследование со стороны властей прибалтийских стран за его журналистскую деятельность.Как отметил Дмитрий Киселев, арест Касема — это месть латвийских властей за его связь с Россией.Позже сам Марат Касем сообщил своему другу Дэги Караеву, что против него выдвинуто обвинение по статье 84 — нарушение экономических санкций.В середине января скончалась бабушка Марата Касема, для встречи с которой он приехал в Латвию. Пожилую женщину окончательно подкосила новость об аресте внука.Несмотря на все усилия российских властей, латвийский суд 18 января отклонил апелляцию журналиста и оставил его в тюрьме.В начале февраля стало известно, что журналисту срочно требуется медицинская помощь в связи с критическим состоянием. По словам адвоката задержанного, условия содержания в латвийской тюрьме подпадают под действие Конвенции по предотвращению пыток. Из-за антисанитарии и бесчеловечных условий у Марата Касема обострились аллергия и хронические заболевания.После протестов адвоката Марата Касема перевели из одиночной камеры в обычную. К 14 февраля журналист сообщил, что чувствует себя лучше, ему выдали лекарства, он приходит в себя "после недели в строгом режиме".Латвийский суд 6 марта вновь отклонил апелляцию Марата Касема. Шеф-редактору Sputnik Литва придется провести в Рижской центральной тюрьме еще два месяца.

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