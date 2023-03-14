https://uz.sputniknews.ru/20230314/tri-mesyatsa-v-latviyskoy-tyurme-chto-izvestno-ob-areste-jurnalista-kasema-32856291.html
Три месяца в латвийской тюрьме: что известно об аресте журналиста Касема
Три месяца в латвийской тюрьме: что известно об аресте журналиста Касема
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем отмечает свой день рождения. К сожалению, свой праздник журналист встретит в латвийской тюрьме. Что известно о его задержании и обвинениях против него – в нашем кратком обзоре.
2023-03-14T08:06+0500
2023-03-14T08:06+0500
2023-03-14T08:06+0500
россия
миа "россия сегодня"
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марат касем
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ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем является гражданином Латвии, но живет и работает в Москве. В Ригу журналист выехал 30 декабря, чтобы навестить тяжело болевшую бабушку, где его задержали спецслужбы по обвинению в нарушении санкций и шпионаже.Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако 5 января суд принял решение оставить его под стражей. Журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.Первоначально Марата Касема обвиняли в нарушении экономических санкций Евросоюза против России и шпионаже.В поддержку журналиста выступили руководитель Медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и другие официальные лица и общественные деятели. Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва прошла у посольства Латвии в Москве.Омбудсмен в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с призывом принять меры по защите прав журналиста, однако эта мера не дала результата, Марат Касем остался в тюрьме.По словам Марии Захаровой, Марат Касем ранее жаловался на преследование со стороны властей прибалтийских стран за его журналистскую деятельность.Как отметил Дмитрий Киселев, арест Касема — это месть латвийских властей за его связь с Россией.Позже сам Марат Касем сообщил своему другу Дэги Караеву, что против него выдвинуто обвинение по статье 84 — нарушение экономических санкций.В середине января скончалась бабушка Марата Касема, для встречи с которой он приехал в Латвию. Пожилую женщину окончательно подкосила новость об аресте внука.Несмотря на все усилия российских властей, латвийский суд 18 января отклонил апелляцию журналиста и оставил его в тюрьме.В начале февраля стало известно, что журналисту срочно требуется медицинская помощь в связи с критическим состоянием. По словам адвоката задержанного, условия содержания в латвийской тюрьме подпадают под действие Конвенции по предотвращению пыток. Из-за антисанитарии и бесчеловечных условий у Марата Касема обострились аллергия и хронические заболевания.После протестов адвоката Марата Касема перевели из одиночной камеры в обычную. К 14 февраля журналист сообщил, что чувствует себя лучше, ему выдали лекарства, он приходит в себя "после недели в строгом режиме".Латвийский суд 6 марта вновь отклонил апелляцию Марата Касема. Шеф-редактору Sputnik Литва придется провести в Рижской центральной тюрьме еще два месяца.
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марат касем задержание арест день рождения в тюрьме история предыстория обвинение состояние здоровья что известно к этому часу преследование нарушение экономических санкций россия литва латвия рига
марат касем задержание арест день рождения в тюрьме история предыстория обвинение состояние здоровья что известно к этому часу преследование нарушение экономических санкций россия литва латвия рига
Три месяца в латвийской тюрьме: что известно об аресте журналиста Касема
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем отмечает свой день рождения. К сожалению, свой праздник журналист встретит в латвийской тюрьме. Что известно о его задержании и обвинениях против него — в нашем кратком обзоре.
ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем является гражданином Латвии, но живет и работает в Москве. В Ригу журналист выехал 30 декабря, чтобы навестить тяжело болевшую бабушку, где его задержали спецслужбы по обвинению в нарушении санкций и шпионаже.
Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако 5 января суд принял решение оставить его под стражей. Журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.
Первоначально Марата Касема обвиняли в нарушении экономических санкций Евросоюза против России и шпионаже.
В поддержку журналиста выступили руководитель Медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и другие официальные лица и общественные деятели. Акция в поддержку шеф-редактора Sputnik Литва прошла у посольства Латвии в Москве.
Омбудсмен в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с призывом принять меры по защите прав журналиста, однако эта мера не дала результата, Марат Касем остался в тюрьме.
По словам Марии Захаровой, Марат Касем ранее жаловался на преследование со стороны властей прибалтийских стран за его журналистскую деятельность.
"Мы требуем подключения международных организаций, уполномоченных по свободе слова, по линии всех международных структур в связи с тем, что этот журналист неоднократно говорил, что чувствует угрозу", — указала официальный представитель МИД РФ. Страны Запада не смогут избежать ответственности за задержание журналиста, подчеркнула она.
Как отметил Дмитрий Киселев, арест Касема — это месть латвийских властей за его связь с Россией.
"Россию уже демонизировали, теперь делают то же самое в отношении всех, кто с ней работает. У латвийских властей их обычный подход — был бы человек, а статья найдётся", — заключил Киселев.
Позже сам Марат Касем сообщил своему другу Дэги Караеву, что против него выдвинуто обвинение по статье 84 — нарушение экономических санкций.
В середине января скончалась бабушка Марата Касема, для встречи с которой он приехал в Латвию. Пожилую женщину окончательно подкосила новость об аресте внука.
Несмотря на все усилия российских властей, латвийский суд 18 января отклонил апелляцию журналиста и оставил его в тюрьме.
В начале февраля стало известно, что журналисту срочно требуется медицинская помощь в связи с критическим состоянием. По словам адвоката задержанного, условия содержания в латвийской тюрьме подпадают под действие Конвенции по предотвращению пыток. Из-за антисанитарии и бесчеловечных условий у Марата Касема обострились аллергия и хронические заболевания.
После протестов адвоката Марата Касема перевели из одиночной камеры в обычную. К 14 февраля журналист сообщил, что чувствует себя лучше, ему выдали лекарства, он приходит в себя "после недели в строгом режиме".
Латвийский суд 6 марта вновь отклонил апелляцию Марата Касема. Шеф-редактору Sputnik Литва придется провести в Рижской центральной тюрьме еще два месяца.