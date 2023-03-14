https://uz.sputniknews.ru/20230314/uluchshitsya-energosnabjenie-stolitsy-32896143.html

Улучшится энергоснабжение столицы

Улучшится энергоснабжение столицы

На улучшение электроснабжения Ташкента АО "Региональные электрические сети" получит средства в размере 3,5 трлн сумов из собственных средств предприятий и за счет кредитов.

2023-03-14T19:47+0500

2023-03-14T19:47+0500

2023-03-14T19:49+0500

общество

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik.Президент подписал постановление"О мерах по стабильному обеспечению энергоресурсами потребителей в городе Ташкенте".В частности, до конца текущего года для покрытия потребности столицы в дополнительной электрической энергии запустят:Кроме того, утвержденный Проект развития электрических сетей напряжением 35-110 кВ направлен на улучшение электроснабжения города Ташкента в 2023 году. Он предусматривает:На реализацию Проекта АО "Региональные электрические сети" получит средства в размере 3,5 трлн сумов из собственных средств предприятий и за счет товарных кредитов.Президент утвердил также:Читайте также: Что изменится с 1 мая в платежной системе Узбекистана — подробности

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