Улучшится энергоснабжение столицы
19:47 14.03.2023 (обновлено: 19:49 14.03.2023)
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На улучшение электроснабжения Ташкента АО "Региональные электрические сети" получит средства в размере 3,5 трлн сумов из собственных средств предприятий и за счет кредитов.
ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik.Президент подписал постановление"О мерах по стабильному обеспечению энергоресурсами потребителей в городе Ташкенте".
В частности, до конца текущего года для покрытия потребности столицы в дополнительной электрической энергии запустят:
мощности первого этапа (100 МВт) проекта строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью 400 МВт на территории АО "Узсувтаъминот" в Юкоричирчикском районе Ташкентской области с участием компании "ACWA Power" (Саудовская Аравия);
мощности первого этапа (100 МВт) проекта строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью 700 МВт в Юкоричирчикском районе Ташкентской области с участием компании "China Gezhouba Group Investment Company Co. LTD" (Китай).
Кроме того, утвержденный Проект развития электрических сетей напряжением 35-110 кВ направлен на улучшение электроснабжения города Ташкента в 2023 году. Он предусматривает:
строительство пяти подстанций напряжением 110 кВ и общей мощностью 664 МВт и линий электропередач напряжением 35 кВ и 110 кВ протяженностью 49,6 км в Юнусабадском, Шайхантахурском, Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском и Янгихаётском районах;
увеличение на 179 МВт пропускной способности четырех подстанций в Юнусабадском, Мирзо-Улугбекском, Алмазарском и Мирабадском районах путем их реконструкции;
замену физически устаревших линий электропередач напряжением 35 кВ протяженностью 7,5 км и напряжением 110 кВ протяженностью 41,7 км на кабели и провода современного типа.
На реализацию Проекта АО "Региональные электрические сети" получит средства в размере 3,5 трлн сумов из собственных средств предприятий и за счет товарных кредитов.
Президент утвердил также:
Целевые показатели Программы обновления низковольтных электрических сетей города Ташкента в 2023-2025 годах;
Адресные перечни Программы обновления низковольтных электрических сетей районов города Ташкента в 2023 году.