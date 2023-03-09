https://uz.sputniknews.ru/20230309/chto-izmenitsya-s-1-maya-v-platejnoy-sisteme-uzbekistana--podrobnosti--32754631.html
Что изменится с 1 мая в платежной системе Узбекистана – подробности
Что изменится с 1 мая в платежной системе Узбекистана – подробности
С физлиц не берут комиссию, а платежные системы интегрируются
2023-03-09T20:39+0500
2023-03-09T20:39+0500
2023-03-09T20:39+0500
общество
узбекистан
изменения
платежная система
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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на создание дополнительных удобств для платежей населением. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Так, с 1 мая комиссионные сборы за оказанные платежные услуги по платежам, бенефициары которых являются бюджетными и корпоративными заказчиками, будут брать не с плательщика – физического лица, а путем вычета из суммы платежа независимо от формы оплаты.Данный порядок будет распространяться на платежи:В Ташкенте до 1 мая 2023 года в порядке правового эксперимента внедрят практику оказания услуг по снятию наличных денег в точках торговли и оказания услуг, охваченных сетью виртуальных касс.Также согласно постановлению президента, в республике поэтапно завершат работу по взаимной интеграции платежных систем HUMO и UZCARD, банкоматов – до мая 2023 года, систем платежных терминалов – до конца 2023 года.Читайте также:Туристический потенциал Узбекистана покажут в Сеуле"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды
узбекистан
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
что изменится с 1 мая в платежной системе узбекистана узбекистан изменения законодательство новости экономика деньги финансы шавкат мирзииёев новый закон госпошлина платеж новость
что изменится с 1 мая в платежной системе узбекистана узбекистан изменения законодательство новости экономика деньги финансы шавкат мирзииёев новый закон госпошлина платеж новость
Что изменится с 1 мая в платежной системе Узбекистана – подробности
Комиссионные платежных систем не удерживают с физлиц, наличные можно снять в некоторых торговых точках, платежные системы HUMO и UZCARD интегрируются.
ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на создание дополнительных удобств для платежей населением. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства.
Так, с 1 мая комиссионные сборы за оказанные платежные услуги по платежам, бенефициары которых являются бюджетными и корпоративными заказчиками, будут брать не с плательщика – физического лица, а путем вычета из суммы платежа независимо от формы оплаты.
Данный порядок будет распространяться на платежи:
за все виды госпошлины и административных штрафов;
за услуги через центры госуслуг и ЕПИГУ;
дошкольным, средним и высшим образовательным организациям, а также учреждениям повышения квалификации и здравоохранения;
за все виды коммунальных услуг;
за принудительное исполнение судебных актов;
электронной торговой платформе E-auksion и системе K-Savdo;
за приобретение билетов для проезда в авиационном, железнодорожном и иных видах общественного транспорта.
В Ташкенте до 1 мая 2023 года в порядке правового эксперимента внедрят практику оказания услуг по снятию наличных денег в точках торговли и оказания услуг, охваченных сетью виртуальных касс.
Также согласно постановлению президента, в республике поэтапно завершат работу по взаимной интеграции платежных систем HUMO и UZCARD, банкоматов – до мая 2023 года, систем платежных терминалов – до конца 2023 года.