https://uz.sputniknews.ru/20230309/chto-izmenitsya-s-1-maya-v-platejnoy-sisteme-uzbekistana--podrobnosti--32754631.html

Что изменится с 1 мая в платежной системе Узбекистана – подробности

Что изменится с 1 мая в платежной системе Узбекистана – подробности

С физлиц не берут комиссию, а платежные системы интегрируются

2023-03-09T20:39+0500

2023-03-09T20:39+0500

2023-03-09T20:39+0500

общество

узбекистан

изменения

платежная система

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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на создание дополнительных удобств для платежей населением. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Так, с 1 мая комиссионные сборы за оказанные платежные услуги по платежам, бенефициары которых являются бюджетными и корпоративными заказчиками, будут брать не с плательщика – физического лица, а путем вычета из суммы платежа независимо от формы оплаты.Данный порядок будет распространяться на платежи:В Ташкенте до 1 мая 2023 года в порядке правового эксперимента внедрят практику оказания услуг по снятию наличных денег в точках торговли и оказания услуг, охваченных сетью виртуальных касс.Также согласно постановлению президента, в республике поэтапно завершат работу по взаимной интеграции платежных систем HUMO и UZCARD, банкоматов – до мая 2023 года, систем платежных терминалов – до конца 2023 года.Читайте также:Туристический потенциал Узбекистана покажут в Сеуле"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды

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что изменится с 1 мая в платежной системе узбекистана узбекистан изменения законодательство новости экономика деньги финансы шавкат мирзииёев новый закон госпошлина платеж новость