https://uz.sputniknews.ru/20230314/uzbekistan-mid-uzbekistana-vstrecha-novyy-posol-pakistan-32875909.html

Бахтиёр Саидов встретился с новым послом Пакистана

Бахтиёр Саидов встретился с новым послом Пакистана

В МИД Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества с новым послом Пакистана

2023-03-14T13:55+0500

2023-03-14T13:55+0500

2023-03-14T13:55+0500

политика

узбекистан

мид узбекистана

встреча

посол

пакистан

верительные грамоты

бахтиер саидов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0e/32875970_0:26:1025:602_1920x0_80_0_0_b933f398703003dbbf8068e742d271db.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот недавно назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан в Узбекистане Ахмеда Фарука, сообщает пресс-служба МИД.В ходе встречи говорили о дальнейшем развитии узбекско-пакистанского политического диалога, торгово-экономических и транспортно-коммуникационных связей, межрегиональных и культурно-гуманитарных обменов.Также обсудили график и организацию предстоящих мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.Читайте также: В Ташкенте прошла встреча стран — соседей Афганистана – подробности

узбекистан

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан мид узбекистана встреча посол пакистан верительные грамоты министерство иностранных дел и.о. министра бахтиёр саидов