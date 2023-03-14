https://uz.sputniknews.ru/20230314/uzbekistan-mid-uzbekistana-vstrecha-novyy-posol-pakistan-32875909.html
Бахтиёр Саидов встретился с новым послом Пакистана
Бахтиёр Саидов встретился с новым послом Пакистана
В МИД Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества с новым послом Пакистана
2023-03-14T13:55+0500
2023-03-14T13:55+0500
2023-03-14T13:55+0500
политика
узбекистан
мид узбекистана
встреча
посол
пакистан
верительные грамоты
бахтиер саидов
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот недавно назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан в Узбекистане Ахмеда Фарука, сообщает пресс-служба МИД.В ходе встречи говорили о дальнейшем развитии узбекско-пакистанского политического диалога, торгово-экономических и транспортно-коммуникационных связей, межрегиональных и культурно-гуманитарных обменов.Также обсудили график и организацию предстоящих мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.Читайте также: В Ташкенте прошла встреча стран — соседей Афганистана – подробности
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узбекистан мид узбекистана встреча посол пакистан верительные грамоты министерство иностранных дел и.о. министра бахтиёр саидов
узбекистан мид узбекистана встреча посол пакистан верительные грамоты министерство иностранных дел и.о. министра бахтиёр саидов
Бахтиёр Саидов встретился с новым послом Пакистана
Стороны обсудили перспективы узбекско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik
. И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот недавно назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан в Узбекистане Ахмеда Фарука, сообщает пресс-служба
МИД.
В ходе встречи говорили о дальнейшем развитии узбекско-пакистанского политического диалога, торгово-экономических и транспортно-коммуникационных связей, межрегиональных и культурно-гуманитарных обменов.
Также обсудили график и организацию предстоящих мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.