https://uz.sputniknews.ru/20230314/uzbekistan-turciya-analiticheskie-centry-memorandum-sotrudnichestvo-32885354.html
Ведущие аналитические центры Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве
Ведущие аналитические центры Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве
Аналитические центры Узбекистана и Турции подписали в Стамбуле Меморандум о сотрудничестве
2023-03-14T17:05+0500
2023-03-14T17:05+0500
2023-03-14T17:16+0500
общество
узбекистан
турция
аналитика
центр
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0e/32885192_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_17df34d8aa01af165657c229460e783d.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Узбекистан принял участие в 26-ом Евразийском экономическом саммите в Стамбуле, сообщает ИА ”Дунё”.Республику представил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ) Элдор Арипов. В ходе пребывания в Турции он встретился с руководителями Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) и Фонда стратегических и социальных исследований ”Marmara Group”.Во время встречи стороны обсудили перспективы развития узбекско-турецких отношений. Также турецкие партнеры заинтересовались конституционной реформой в Узбекистане, предложив обсудить поправки в конституцию с экспертами двух стран.По итогам встречи ИСМИ и SETA подписали Меморандум о взаимопонимании. Стороны планируют наладить сотрудничество и проводить совместные исследования.Фонд политических, экономических и социальных исследований (SETA) — один из ведущих некоммерческих исследовательско-аналитических институтов Турции.Читайте также: Узбекистан и Турция увеличат количество авиарейсов
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0e/32885192_31:0:564:400_1920x0_80_0_0_be6df3f95ad53101e7eb1a5be4dc17b6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан турция аналитические центры меморандум сотрудничество
узбекистан турция аналитические центры меморандум сотрудничество
Ведущие аналитические центры Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве
17:05 14.03.2023 (обновлено: 17:16 14.03.2023)
Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ) участвует в работе 26-го Евразийского экономического саммита в Стамбуле.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Узбекистан принял участие в 26-ом Евразийском экономическом саммите в Стамбуле, сообщает
ИА ”Дунё”.
Республику представил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ) Элдор Арипов.
В ходе пребывания в Турции он встретился с руководителями Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) и Фонда стратегических и социальных исследований ”Marmara Group”.
Во время встречи стороны обсудили перспективы развития узбекско-турецких отношений. Также турецкие партнеры заинтересовались конституционной реформой в Узбекистане, предложив обсудить поправки в конституцию с экспертами двух стран.
По итогам встречи ИСМИ и SETA подписали Меморандум о взаимопонимании. Стороны планируют наладить сотрудничество и проводить совместные исследования.
Фонд политических, экономических и социальных исследований (SETA) — один из ведущих некоммерческих исследовательско-аналитических институтов Турции.