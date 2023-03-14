https://uz.sputniknews.ru/20230314/uzbekistan-turciya-analiticheskie-centry-memorandum-sotrudnichestvo-32885354.html

Ведущие аналитические центры Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве

Ведущие аналитические центры Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве

Аналитические центры Узбекистана и Турции подписали в Стамбуле Меморандум о сотрудничестве

2023-03-14T17:05+0500

2023-03-14T17:05+0500

2023-03-14T17:16+0500

общество

узбекистан

турция

аналитика

центр

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Узбекистан принял участие в 26-ом Евразийском экономическом саммите в Стамбуле, сообщает ИА ”Дунё”.Республику представил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана (ИСМИ) Элдор Арипов. В ходе пребывания в Турции он встретился с руководителями Фонда политических, экономических и социальных исследований (SETA) и Фонда стратегических и социальных исследований ”Marmara Group”.Во время встречи стороны обсудили перспективы развития узбекско-турецких отношений. Также турецкие партнеры заинтересовались конституционной реформой в Узбекистане, предложив обсудить поправки в конституцию с экспертами двух стран.По итогам встречи ИСМИ и SETA подписали Меморандум о взаимопонимании. Стороны планируют наладить сотрудничество и проводить совместные исследования.Фонд политических, экономических и социальных исследований (SETA) — один из ведущих некоммерческих исследовательско-аналитических институтов Турции.Читайте также: Узбекистан и Турция увеличат количество авиарейсов

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