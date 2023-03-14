https://uz.sputniknews.ru/20230314/uzbekistan-verhovnyy-komissar-oon-prava-cheloveka-vizit-mid-vstrecha-32870093.html

Встреча в МИД Узбекистана с Верховным комиссаром ООН по правам человека — подробности

Встреча в МИД Узбекистана с Верховным комиссаром ООН по правам человека — подробности

В МИД обсудили активизацию сотрудничества Узбекистана с ООН в области прав человека

2023-03-14T09:51+0500

2023-03-14T09:51+0500

2023-03-14T10:37+0500

политика

узбекистан

верховный комиссар

права человека

мид узбекистана

встреча

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, сообщает пресс-служба ведомства.Правозащитник позитивно оценил преобразования, которые проводят в Узбекистане, в том числе по обеспечению законных прав и интересов граждан, повышению их благосостояния. Также речь шла о Конституционной реформе.Кроме того, в ходе встречи рассмотрели вопросы дальнейшей интенсификации сотрудничества республики с ООН и ее профильными структурами в сфере прав человека.Визит в Узбекистан Верховного комиссара ООН по правам человека продлится до 15 марта. В программе — встречи и переговоры в министерствах и ведомствах, а также с представителями гражданского общества.

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