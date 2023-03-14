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Встреча в МИД Узбекистана с Верховным комиссаром ООН по правам человека — подробности
Встреча в МИД Узбекистана с Верховным комиссаром ООН по правам человека — подробности
В МИД обсудили активизацию сотрудничества Узбекистана с ООН в области прав человека
2023-03-14T09:51+0500
2023-03-14T10:37+0500
политика
узбекистан
верховный комиссар
права человека
мид узбекистана
встреча
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, сообщает пресс-служба ведомства.Правозащитник позитивно оценил преобразования, которые проводят в Узбекистане, в том числе по обеспечению законных прав и интересов граждан, повышению их благосостояния. Также речь шла о Конституционной реформе.Кроме того, в ходе встречи рассмотрели вопросы дальнейшей интенсификации сотрудничества республики с ООН и ее профильными структурами в сфере прав человека.Визит в Узбекистан Верховного комиссара ООН по правам человека продлится до 15 марта. В программе — встречи и переговоры в министерствах и ведомствах, а также с представителями гражданского общества.
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узбекистан верховный комиссар оон права человека визит мид встреча
узбекистан верховный комиссар оон права человека визит мид встреча

Встреча в МИД Узбекистана с Верховным комиссаром ООН по правам человека — подробности

09:51 14.03.2023 (обновлено: 10:37 14.03.2023)
© Пресс-служба МИД Узбекистанаглава МИД Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел встречу с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькером Тюрком.
глава МИД Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел встречу с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькером Тюрком. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2023
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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Стороны обсудили активизацию сотрудничества республики с ООН и ее профильными структурами в области прав человека.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, сообщает пресс-служба ведомства.
Правозащитник позитивно оценил преобразования, которые проводят в Узбекистане, в том числе по обеспечению законных прав и интересов граждан, повышению их благосостояния. Также речь шла о Конституционной реформе.
© Пресс-служба МИД Узбекистанаглава МИД Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел встречу с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькером Тюрком.
глава МИД Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел встречу с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькером Тюрком. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2023
глава МИД Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел встречу с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькером Тюрком.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Кроме того, в ходе встречи рассмотрели вопросы дальнейшей интенсификации сотрудничества республики с ООН и ее профильными структурами в сфере прав человека.
Визит в Узбекистан Верховного комиссара ООН по правам человека продлится до 15 марта. В программе — встречи и переговоры в министерствах и ведомствах, а также с представителями гражданского общества.
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