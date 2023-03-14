Встреча в МИД Узбекистана с Верховным комиссаром ООН по правам человека — подробности
09:51 14.03.2023 (обновлено: 10:37 14.03.2023)
© Пресс-служба МИД Узбекистанаглава МИД Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел встречу с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькером Тюрком.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Стороны обсудили активизацию сотрудничества республики с ООН и ее профильными структурами в области прав человека.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, сообщает пресс-служба ведомства.
Правозащитник позитивно оценил преобразования, которые проводят в Узбекистане, в том числе по обеспечению законных прав и интересов граждан, повышению их благосостояния. Также речь шла о Конституционной реформе.
© Пресс-служба МИД Узбекистанаглава МИД Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел встречу с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькером Тюрком.
глава МИД Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов провел встречу с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькером Тюрком.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Кроме того, в ходе встречи рассмотрели вопросы дальнейшей интенсификации сотрудничества республики с ООН и ее профильными структурами в сфере прав человека.
Визит в Узбекистан Верховного комиссара ООН по правам человека продлится до 15 марта. В программе — встречи и переговоры в министерствах и ведомствах, а также с представителями гражданского общества.