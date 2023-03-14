https://uz.sputniknews.ru/20230314/v-uzbekistane-na-ryad-gosdoljnostey-zapretyat-pereizbiratsya-bolee-dvux-raz---32893243.html

В Узбекистане на ряд госдолжностей запретят переизбираться более двух раз

В Узбекистане на ряд госдолжностей запретят переизбираться более двух раз

Депутаты проводят заседание о поправках к Конституции.

2023-03-14T17:14+0500

2023-03-14T17:14+0500

2023-03-14T18:08+0500

политика

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

конституция

государство

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ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Конституция в новой редакции предусматривает запрет ряду госслужащим переизбираться более двух раз подряд, передает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Согласно поправкам, запрет будет действовать на следующий список должностей:Напомним, сегодня проходит очередное пленарное заседание Сената. Главная тема мероприятия — проведение референдума по обновленной Конституции.Читайте также:Конституционный суд: препятствий для проведения референдума нетВ Узбекистане определили имущество, которое не подлежит приватизации

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