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https://uz.sputniknews.ru/20230314/v-uzbekistane-na-ryad-gosdoljnostey-zapretyat-pereizbiratsya-bolee-dvux-raz---32893243.html
В Узбекистане на ряд госдолжностей запретят переизбираться более двух раз
В Узбекистане на ряд госдолжностей запретят переизбираться более двух раз
Депутаты проводят заседание о поправках к Конституции.
2023-03-14T17:14+0500
2023-03-14T18:08+0500
политика
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
конституция
государство
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ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Конституция в новой редакции предусматривает запрет ряду госслужащим переизбираться более двух раз подряд, передает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Согласно поправкам, запрет будет действовать на следующий список должностей:Напомним, сегодня проходит очередное пленарное заседание Сената. Главная тема мероприятия — проведение референдума по обновленной Конституции.Читайте также:Конституционный суд: препятствий для проведения референдума нетВ Узбекистане определили имущество, которое не подлежит приватизации
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в узбекистане на ряд госдолжностей запретят переизбираться более двух раз проект новой конституции узбекистана узбекистан планарное заседание олий мажлиса итоги результаты олий мажлис референдум по конституции новости новость политика
в узбекистане на ряд госдолжностей запретят переизбираться более двух раз проект новой конституции узбекистана узбекистан планарное заседание олий мажлиса итоги результаты олий мажлис референдум по конституции новости новость политика

В Узбекистане на ряд госдолжностей запретят переизбираться более двух раз

17:14 14.03.2023 (обновлено: 18:08 14.03.2023)
© Олий Мажлис Қонунчилик палатасиОлий Мажлис Қонунчилик палатаси
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2023
© Олий Мажлис Қонунчилик палатаси
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Сегодня Сенат Олий Мажлиса проводит заседание, на котором рассмотрит поправки к Конституции.
ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Конституция в новой редакции предусматривает запрет ряду госслужащим переизбираться более двух раз подряд, передает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Согласно поправкам, запрет будет действовать на следующий список должностей:
спикер Законодательной палаты;
председатель Сената;
председатель областного, районного, городского Совета народных депутатов;
хоким;
председатель и заместитель председателя Верховного суда;
председатель и заместитель председателя Высшего судейского совета.
Напомним, сегодня проходит очередное пленарное заседание Сената. Главная тема мероприятия — проведение референдума по обновленной Конституции.
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