https://uz.sputniknews.ru/20230315/asad-nastupaet-novyy-etap-nashix-otnosheniy-s-rossiey-32941830.html
Асад: наступает новый этап наших отношений с Россией
Асад: наступает новый этап наших отношений с Россией
Президент Сирии Башар Асад в ходе визита в Москву встретился с российским лидером Владимиром Путиным.
2023-03-15T21:46+0500
2023-03-15T21:46+0500
2023-03-15T21:46+0500
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башар асад
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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Результаты визита правительственной делегации Сирии в Москву дадут старт новому этапу отношений между Сирией и Россией. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил сирийский лидер Башар Асад, сообщает РИА Новости.В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. В ходе встречи Башар Асад также поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий разрушительных землетрясений и выразил поддержку специальной военной операции на Украине.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.Читайте также: Узбекистан может заинтересовать опыт России по строительству сейсмостойких зданий
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россия москва сирия башар асад владимир путин визит
россия москва сирия башар асад владимир путин визит
Асад: наступает новый этап наших отношений с Россией
Президент Сирии Башар Асад в ходе визита в Москву встретился с российским лидером Владимиром Путиным.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik.
Результаты визита правительственной делегации Сирии в Москву дадут старт новому этапу отношений между Сирией и Россией. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил сирийский лидер Башар Асад, сообщает РИА Новости
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"Я очень доволен результатами встречи разных наших министерств на протяжении прошедших трех дней, я их оцениваю как лучшие встречи, которые происходили за прошедшие года. И я думаю, результаты, которых обе стороны достигли на этот раз, помогут в поддержке наших финансовых и экономических отношений, реализовать больше на практике, а не на уровне лозунгов", - сказал он.
В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
В ходе встречи Башар Асад также поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий разрушительных землетрясений и выразил поддержку специальной военной операции на Украине.
Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.