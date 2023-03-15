https://uz.sputniknews.ru/20230315/asad-nastupaet-novyy-etap-nashix-otnosheniy-s-rossiey-32941830.html

Асад: наступает новый этап наших отношений с Россией

Асад: наступает новый этап наших отношений с Россией

Президент Сирии Башар Асад в ходе визита в Москву встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

2023-03-15T21:46+0500

2023-03-15T21:46+0500

2023-03-15T21:46+0500

россия

москва

сирия

башар асад

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Результаты визита правительственной делегации Сирии в Москву дадут старт новому этапу отношений между Сирией и Россией. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил сирийский лидер Башар Асад, сообщает РИА Новости.В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. В ходе встречи Башар Асад также поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий разрушительных землетрясений и выразил поддержку специальной военной операции на Украине.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.Читайте также: Узбекистан может заинтересовать опыт России по строительству сейсмостойких зданий

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