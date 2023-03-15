https://uz.sputniknews.ru/20230315/gde-posmotret-match-uzbekistan---yujnaya-koreya-v-pryamom-efire--podrobnosti--32909024.html
Где посмотреть матч Узбекистана и Южной Кореи в прямом эфире – подробности
Где посмотреть матч Узбекистана и Южной Кореи в прямом эфире – подробности
Узбекистан сыграет с Южной Кореей в полуфинале Кубка Азии.
2023-03-15T10:55+0500
2023-03-15T10:55+0500
2023-03-15T10:56+0500
спорт
узбекистан
южная корея
футбол
прямой эфир
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В среду молодежная команда Узбекистана сыграет матч против соперников из Южной Кореи в рамках Кубка Азии по футболу.Корреспондент Sputnikузнал, где можно смотреть матч в прямом эфире.Прямые трансляции матчей Кубка Азии в Узбекистане ведет телеканал "Uzreport". Игру Узбекистан — Южная Корея можно посмотреть там сегодня в 19:00.Кроме того, в YouTube на официальной странице турнира публикуют видео-обзоры матчей: лучшие моменты, результаты, повторы голов. После игры футбольные фанаты могут посмотреть "хайлайты" на этой платформе.Напомним, финальный матч Кубка Азии состоится 18 марта на стадионе "Бунедкор".Читайте также:Парадзюдо: узбекистанцы завоевали медали в первый день турнира в АлександрииУзбекистанские борцы победили на турнире в Якутии
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где посмотреть матч узбекистан южная корея в прямом эфире прямой эфир игра узбекистан южная корея кубок азии результаты итогу полуфинал финал кто вышел в финал спорт футбол
где посмотреть матч узбекистан южная корея в прямом эфире прямой эфир игра узбекистан южная корея кубок азии результаты итогу полуфинал финал кто вышел в финал спорт футбол
Где посмотреть матч Узбекистана и Южной Кореи в прямом эфире – подробности
10:55 15.03.2023 (обновлено: 10:56 15.03.2023)
Сборная Узбекистана U-20 сыграет с командой Южной Кореи в полуфинале Кубка Азии.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В среду молодежная команда Узбекистана сыграет матч против соперников из Южной Кореи в рамках Кубка Азии по футболу.
Корреспондент Sputnikузнал, где можно смотреть матч в прямом эфире.
Прямые трансляции матчей Кубка Азии в Узбекистане ведет телеканал "Uzreport". Игру Узбекистан — Южная Корея можно посмотреть там сегодня в 19:00.
Кроме того, в YouTube
на официальной странице турнира публикуют видео-обзоры матчей: лучшие моменты, результаты, повторы голов. После игры футбольные фанаты могут посмотреть "хайлайты" на этой платформе.
Напомним, финальный матч Кубка Азии состоится 18 марта на стадионе "Бунедкор".