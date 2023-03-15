https://uz.sputniknews.ru/20230315/gde-posmotret-match-uzbekistan---yujnaya-koreya-v-pryamom-efire--podrobnosti--32909024.html

Где посмотреть матч Узбекистана и Южной Кореи в прямом эфире – подробности

Где посмотреть матч Узбекистана и Южной Кореи в прямом эфире – подробности

Узбекистан сыграет с Южной Кореей в полуфинале Кубка Азии.

2023-03-15T10:55+0500

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спорт

узбекистан

южная корея

футбол

прямой эфир

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В среду молодежная команда Узбекистана сыграет матч против соперников из Южной Кореи в рамках Кубка Азии по футболу.Корреспондент Sputnikузнал, где можно смотреть матч в прямом эфире.Прямые трансляции матчей Кубка Азии в Узбекистане ведет телеканал "Uzreport". Игру Узбекистан — Южная Корея можно посмотреть там сегодня в 19:00.Кроме того, в YouTube на официальной странице турнира публикуют видео-обзоры матчей: лучшие моменты, результаты, повторы голов. После игры футбольные фанаты могут посмотреть "хайлайты" на этой платформе.Напомним, финальный матч Кубка Азии состоится 18 марта на стадионе "Бунедкор".Читайте также:Парадзюдо: узбекистанцы завоевали медали в первый день турнира в АлександрииУзбекистанские борцы победили на турнире в Якутии

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