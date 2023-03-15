https://uz.sputniknews.ru/20230315/popravki-k-konstitutsii-uvelichat-srok-polnomochiy-prezidenta--32910983.html

Поправки к Конституции увеличат срок полномочий президента

Поправки к Конституции увеличат срок полномочий президента

Президент сможет находиться у власти семь лет.

2023-03-15T11:44+0500

2023-03-15T11:44+0500

2023-03-15T11:46+0500

политика

узбекистан

конституция

поправки

президент

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Проект Конституции предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет. Об этом сообщает РИА Новости.Сенат Олий Мажлис вчера утвердил сроки референдума по рассмотрению проекта документа – он продет 30 апреля. В редакцию войдут новые статьи, их число увеличится с 128 до 155. Всего Конституцию обновят на 65%.Напомним, согласно статье 90 действующей Конституции, президента Узбекистана избирают сроком на пять лет.Читайте также:В Узбекистане на ряд госдолжностей запретят переизбираться более двух разКонституционный суд: препятствий для проведения референдума нет

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