https://uz.sputniknews.ru/20230315/popravki-k-konstitutsii-uvelichat-srok-polnomochiy-prezidenta--32910983.html
Поправки к Конституции увеличат срок полномочий президента
Поправки к Конституции увеличат срок полномочий президента
Президент сможет находиться у власти семь лет.
2023-03-15T11:44+0500
2023-03-15T11:44+0500
2023-03-15T11:46+0500
политика
узбекистан
конституция
поправки
президент
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Проект Конституции предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет. Об этом сообщает РИА Новости.Сенат Олий Мажлис вчера утвердил сроки референдума по рассмотрению проекта документа – он продет 30 апреля. В редакцию войдут новые статьи, их число увеличится с 128 до 155. Всего Конституцию обновят на 65%.Напомним, согласно статье 90 действующей Конституции, президента Узбекистана избирают сроком на пять лет.Читайте также:В Узбекистане на ряд госдолжностей запретят переизбираться более двух разКонституционный суд: препятствий для проведения референдума нет
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поправки к конституции увеличат срок полномочий президента новая редакция конституции дополнения к конституции новая конституция основной закон страны узбекистан шавкат мирзиёев президент сколько у власти президентский срок новости новость
поправки к конституции увеличат срок полномочий президента новая редакция конституции дополнения к конституции новая конституция основной закон страны узбекистан шавкат мирзиёев президент сколько у власти президентский срок новости новость
Поправки к Конституции увеличат срок полномочий президента
11:44 15.03.2023 (обновлено: 11:46 15.03.2023)
Согласно проекту новой редакции Конституции, президент сможет находиться у власти семь лет.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Проект Конституции предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет. Об этом сообщает РИА Новости
.
Сенат Олий Мажлис вчера утвердил сроки референдума по рассмотрению проекта документа – он продет 30 апреля. В редакцию войдут новые статьи, их число увеличится с 128 до 155. Всего Конституцию обновят на 65%.
Напомним, согласно статье 90 действующей Конституции, президента Узбекистана избирают сроком на пять лет.