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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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При какой болезни у человека меняется походка – врач
При какой болезни у человека меняется походка – врач
Изменение походки может сигнализировать о развитии опасной болезни.
2023-03-15T07:03+0500
2023-03-15T07:03+0500
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здоровье
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Изменения в привычной походке могут говорить о болезни печени, передает британский таблоид Daily Express.Неалкогольная жировая болезнь печени может оказывать влияние на речь, сон и другие функции человеческого организма. Кроме того, данное заболевание может проявиться шаткостью во время ходьбы. Люди при поражении печени начинают иначе ходить – широко расставляют ноги и покачиваются. Неустойчивость сохраняется даже в стоячем состоянии. Медики называют подобную походку атактической.Чтобы избежать жировую болезнь печени врачи рекомендуют выполнять ряд рекомендаций: регулярные физические упражнения, специальная диета, рацион с большим количеством овощей, фруктов и клетчатки.Читайте также:Как обеспечить себе крепкий сон: невролог назвал две "уловки" для организмаКак не пропустить рак рассказал главный онколог Москвы
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при какой болезни у человека меняется походка врач рассказал мнение эксперта советы врачей неустойчивая походка признаки болезни печени болит печень причины здоровье
при какой болезни у человека меняется походка врач рассказал мнение эксперта советы врачей неустойчивая походка признаки болезни печени болит печень причины здоровье

При какой болезни у человека меняется походка – врач

07:03 15.03.2023
© Depositphotos.com / Piolka Женщина идёт на носочках
Женщина идёт на носочках - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2023
© Depositphotos.com / Piolka
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По мнению британских врачей изменение походки может сигнализировать о развитии опасной болезни.
Изменения в привычной походке могут говорить о болезни печени, передает британский таблоид Daily Express.
Неалкогольная жировая болезнь печени может оказывать влияние на речь, сон и другие функции человеческого организма.

Кроме того, данное заболевание может проявиться шаткостью во время ходьбы. Люди при поражении печени начинают иначе ходить – широко расставляют ноги и покачиваются. Неустойчивость сохраняется даже в стоячем состоянии. Медики называют подобную походку атактической.
Чтобы избежать жировую болезнь печени врачи рекомендуют выполнять ряд рекомендаций: регулярные физические упражнения, специальная диета, рацион с большим количеством овощей, фруктов и клетчатки.
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