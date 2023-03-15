https://uz.sputniknews.ru/20230315/pri-kakoy-bolezni-u-cheloveka-menyaetsya-poxodka--vrach--32902265.html
При какой болезни у человека меняется походка – врач
При какой болезни у человека меняется походка – врач
Изменение походки может сигнализировать о развитии опасной болезни.
2023-03-15T07:03+0500
2023-03-15T07:03+0500
2023-03-15T07:03+0500
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Изменения в привычной походке могут говорить о болезни печени, передает британский таблоид Daily Express.Неалкогольная жировая болезнь печени может оказывать влияние на речь, сон и другие функции человеческого организма. Кроме того, данное заболевание может проявиться шаткостью во время ходьбы. Люди при поражении печени начинают иначе ходить – широко расставляют ноги и покачиваются. Неустойчивость сохраняется даже в стоячем состоянии. Медики называют подобную походку атактической.Чтобы избежать жировую болезнь печени врачи рекомендуют выполнять ряд рекомендаций: регулярные физические упражнения, специальная диета, рацион с большим количеством овощей, фруктов и клетчатки.Читайте также:Как обеспечить себе крепкий сон: невролог назвал две "уловки" для организмаКак не пропустить рак рассказал главный онколог Москвы
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при какой болезни у человека меняется походка врач рассказал мнение эксперта советы врачей неустойчивая походка признаки болезни печени болит печень причины здоровье
при какой болезни у человека меняется походка врач рассказал мнение эксперта советы врачей неустойчивая походка признаки болезни печени болит печень причины здоровье
При какой болезни у человека меняется походка – врач
По мнению британских врачей изменение походки может сигнализировать о развитии опасной болезни.
Изменения в привычной походке могут говорить о болезни печени, передает британский таблоид Daily Express.
Неалкогольная жировая болезнь печени может оказывать влияние на речь, сон и другие функции человеческого организма.
Кроме того, данное заболевание может проявиться шаткостью во время ходьбы. Люди при поражении печени начинают иначе ходить – широко расставляют ноги и покачиваются. Неустойчивость сохраняется даже в стоячем состоянии. Медики называют подобную походку атактической.
Чтобы избежать жировую болезнь печени врачи рекомендуют выполнять ряд рекомендаций: регулярные физические упражнения, специальная диета, рацион с большим количеством овощей, фруктов и клетчатки.