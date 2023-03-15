https://uz.sputniknews.ru/20230315/rossiya-iran-i-knr-provedut-ucheniya-v-omanskom-zalive--32913236.html

Россия, Иран и КНР проведут учения в Оманском заливе

Россия, Иран и КНР проведут учения в Оманском заливе

Учения трех стран продлятся пять дней – с 15 по 19 марта.

2023-03-15T12:38+0500

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия, Иран и КНР проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Китая. По данным ведомства, маневры под названием "Пояс морской безопасности-2023" стартуют 15 марта и продлятся до 19 марта.Напомним, в феврале в Индийском океане состоялись учения России, Китая и ЮАР. В ходе маневров военные отрабатывали артиллерийскую стрельбу, освобождение заложников, оказание помощи пострадавшему кораблю.Читайте также:Вышинский рассказал в ООН об охватившей Украину русофобииКрах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку

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