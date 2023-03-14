https://uz.sputniknews.ru/20230314/vyshinskiy-rasskazal-v-oon-ob-oxvativshey-ukrainu-rusofobii--32897154.html

Вышинский рассказал в ООН об охватившей Украину русофобии

Вышинский рассказал в ООН об охватившей Украину русофобии

Журналист привел конкретные примеры ненависти и русофобии.

2023-03-14T20:26+0500

2023-03-14T20:26+0500

2023-03-14T20:26+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

украина

кирилл вышинский

совбез оон

русофобия

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ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Исполнительный директор медиагруппы "Россия cегодня" Кирилл Вышинский во время выступления на заседании СБ ООН рассказал о русофобии на Украине, а также привел конкретные примеры. Об этом сообщает РИА Новости.Так, журналист напомнил о русофобских, человеконенавистнических призывах, которые звучали в течение прошлого года в эфире украинских телеканалов.Также украинский врач и глава проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко призывал кастрировать российских военных, попавших в плен. По словам Друзенко, "они тараканы, а не люди".Особое внимание журналист уделил ролику с "социальной рекламой", на котором девушка в традиционной украинской сорочке и венке серпом перерезает горло русскому солдату. При этом украинка говорит: "Теперь мы собираем свою кровавую жатву. Вас всех ждет смерть!".Далее российский журналист обратил внимание на зарегистрированный в Верховной Раде проект документа, который предлагает на государственном уровнем называть действующий политический режим в России "рашизмом".По его мнению, данная ложь по отношению к русским намерена вызвать откровенную ненависть к России и русскому народу не только со стороны Украины, но и со стороны других государств.Напомним, сегодня член Совета по правам человека при президенте России, исполнительный директор "России сегодня" и журналист Кирилл Вышинский выступил на заседании Совбеза ООН.Читайте также:Медведчук: Зеленский отбирает у украинцев веруНазло всему миру: Запад продолжает грызть антироссийский кактус

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