Вышинский рассказал в ООН об охватившей Украину русофобии
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, исполнительный директор международного информационного агентства "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский.
© Sputnik / Нина Зотина/
Российских журналист и член СПЧ выступил на в СБ ООН, где рассказал о конкретных примерах откровенной ненависти и русофобии по отношению к русским.
ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Исполнительный директор медиагруппы "Россия cегодня" Кирилл Вышинский во время выступления на заседании СБ ООН рассказал о русофобии на Украине, а также привел конкретные примеры. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, журналист напомнил о русофобских, человеконенавистнических призывах, которые звучали в течение прошлого года в эфире украинских телеканалов.
"Журналист "24 канала" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире призвал "расправляться с россиянами", уничтожая их семьи и детей", - привел пример Вышинский.
Также украинский врач и глава проекта "Мобильный госпиталь" Геннадий Друзенко призывал кастрировать российских военных, попавших в плен. По словам Друзенко, "они тараканы, а не люди".
Особое внимание журналист уделил ролику с "социальной рекламой", на котором девушка в традиционной украинской сорочке и венке серпом перерезает горло русскому солдату. При этом украинка говорит: "Теперь мы собираем свою кровавую жатву. Вас всех ждет смерть!".
"И эти заявления реализуются сегодня на практике – это видно по фактам расстрелов российских военнопленных, по результатам бесчеловечного обращения с ними в плену, по тому, как обстреливают мирных жителей русскоязычного Донбасса", - подчеркнул Вышинский.
Далее российский журналист обратил внимание на зарегистрированный в Верховной Раде проект документа, который предлагает на государственном уровнем называть действующий политический режим в России "рашизмом".
"В качестве признаков этого придуманного на Украине явления депутаты выделяют "самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения и/или отрицания существование других народов",- сказал исполнительный директор.
По его мнению, данная ложь по отношению к русским намерена вызвать откровенную ненависть к России и русскому народу не только со стороны Украины, но и со стороны других государств.
"Что, кстати, уже происходит в Европейском cоюзе – в марте 2022 года премьер-министр Польши Моравецкий признал, что русофобия "сегодня уже является мейнстримом, уже принята, как очевидность, в которой мы (польские и европейские политики) функционируем", - отметил Вышинский.
Напомним, сегодня член Совета по правам человека при президенте России, исполнительный директор "России сегодня" и журналист Кирилл Вышинский выступил на заседании Совбеза ООН.
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