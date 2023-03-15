https://uz.sputniknews.ru/20230315/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-turtsiyu-32931176.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Турцию

Шавкат Мирзиёев вылетел в Турцию

В Анкаре он примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств.

2023-03-15T17:10+0500

2023-03-15T17:10+0500

2023-03-15T17:10+0500

политика

шавкат мирзиёев

визит

узбекистан

турция

анкара

организация тюркских государств

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0f/32929791_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6d16ec019dd4e8c4b763cef487eb3b01.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Анкару по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В Анкаре Шавкат Мирзиёев примет участие в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств, посвященном вопросам развития многостороннего сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарного содействия.На полях саммита также пройдут двусторонние встречи, уточнили в пресс-службе.Читайте также: Влияние президента: в Сурхандарье начали ремонт автодороги Денау — Байсун

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан турция президент шавкат мирзиёев анкара саммит организация тюркских государств чрезвычайные происшествия