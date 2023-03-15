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Шавкат Мирзиёев вылетел в Турцию
Шавкат Мирзиёев вылетел в Турцию
В Анкаре он примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств.
2023-03-15T17:10+0500
2023-03-15T17:10+0500
2023-03-15T17:10+0500
политика
шавкат мирзиёев
визит
узбекистан
турция
анкара
организация тюркских государств
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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Анкару по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В Анкаре Шавкат Мирзиёев примет участие в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств, посвященном вопросам развития многостороннего сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарного содействия.На полях саммита также пройдут двусторонние встречи, уточнили в пресс-службе.Читайте также: Влияние президента: в Сурхандарье начали ремонт автодороги Денау — Байсун
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узбекистан турция президент шавкат мирзиёев анкара саммит организация тюркских государств чрезвычайные происшествия
узбекистан турция президент шавкат мирзиёев анкара саммит организация тюркских государств чрезвычайные происшествия
Шавкат Мирзиёев вылетел в Турцию
В Анкаре он примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik
. Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Анкару по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В Анкаре Шавкат Мирзиёев примет участие в чрезвычайном саммите Организации тюркских государств, посвященном вопросам развития многостороннего сотрудничества в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарного содействия.
На полях саммита также пройдут двусторонние встречи, уточнили в пресс-службе.