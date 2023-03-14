https://uz.sputniknews.ru/20230314/vliyanie-prezidenta-v-surxandare-nachali-remont-avtodorogi-denau--baysun--32903587.html
Влияние президента: в Сурхандарье начали ремонт автодороги Денау — Байсун
Влияние президента: в Сурхандарье начали ремонт автодороги Денау — Байсун
Ремонт планируют провести на 111 километрах дороги.
2023-03-14T23:46+0500
2023-03-14T23:46+0500
2023-03-14T23:46+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
узбекистан
сурхандарьинская область
дорога
ремонт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/0f/25339586_0:223:2849:1826_1920x0_80_0_0_6af5702a2770dfbdb77effe2d3c4c8a6.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. В Сурхандарьинской области начали ремонтировать дорогу Денау — Байсун, передает пресс-служба президента.Всего ремонтные работы планируют провести на 111 километрах автодороги, которая проходит через Байсунский, Бандихонский, Кумкурганский, Олтинсойский и Деновский районы области.На данный момент строители выполняют фундаментальные работы. Всего в ремонте задействовали более 70 единиц спецтехники и 120 рабочих.Напомним, сегодня во время своего визита президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал качество дороги Денау — Байсун.
узбекистан
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/0f/25339586_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_f97b39be58dda056fcea7668e87c44c0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в сурхандарье начали ремонт автодороги денау байсун по поручению президента после критики мирзиёева шавкат мирзиёев ремонт дороги в сурхандарьинской области новости новость
в сурхандарье начали ремонт автодороги денау байсун по поручению президента после критики мирзиёева шавкат мирзиёев ремонт дороги в сурхандарьинской области новости новость
Влияние президента: в Сурхандарье начали ремонт автодороги Денау — Байсун
Ремонт планируют провести на 111 километрах дороги. В работах уже участвуют 120 человек и 70 единиц техники.
ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. В Сурхандарьинской области начали ремонтировать дорогу Денау — Байсун, передает пресс-служба президента.
Всего ремонтные работы планируют провести на 111 километрах автодороги, которая проходит через Байсунский, Бандихонский, Кумкурганский, Олтинсойский и Деновский районы области.
На данный момент строители выполняют фундаментальные работы. Всего в ремонте задействовали более 70 единиц спецтехники и 120 рабочих.
Напомним, сегодня во время своего визита президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал
качество дороги Денау — Байсун.