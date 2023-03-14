https://uz.sputniknews.ru/20230314/vliyanie-prezidenta-v-surxandare-nachali-remont-avtodorogi-denau--baysun--32903587.html

Влияние президента: в Сурхандарье начали ремонт автодороги Денау — Байсун

Влияние президента: в Сурхандарье начали ремонт автодороги Денау — Байсун

Ремонт планируют провести на 111 километрах дороги.

2023-03-14T23:46+0500

2023-03-14T23:46+0500

2023-03-14T23:46+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

узбекистан

сурхандарьинская область

дорога

ремонт

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ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. В Сурхандарьинской области начали ремонтировать дорогу Денау — Байсун, передает пресс-служба президента.Всего ремонтные работы планируют провести на 111 километрах автодороги, которая проходит через Байсунский, Бандихонский, Кумкурганский, Олтинсойский и Деновский районы области.На данный момент строители выполняют фундаментальные работы. Всего в ремонте задействовали более 70 единиц спецтехники и 120 рабочих.Напомним, сегодня во время своего визита президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал качество дороги Денау — Байсун.

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