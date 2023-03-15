https://uz.sputniknews.ru/20230315/uzbekistan-italiya-festival-ansambl-glavnyy-priz-32907562.html
Узбекские артисты с легендарным танцем завоевали гран-при фестиваля в Италии — видео
Узбекские артисты с легендарным танцем завоевали гран-при фестиваля в Италии — видео
Ансамбль песни и танца из Узбекистана получил высшую награду на фестивале в Италии
2023-03-15T10:12+0500
2023-03-15T10:12+0500
2023-03-15T10:12+0500
культура
узбекистан
италия
фестиваль
ансамбль
танец
награда
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Ансамбль песни и танца ‘’Навруз” Государственной филармонии Узбекистана участвовал в 65-м международном фестивале “Internazionale Del Folklore”. Он проходил с 5 по 12 марта в городе Агридженто на итальянском острове Сицилия, сообщает ИА “Дунё”.В конкурсе состязались 52 команды из 29 стран мира. Примечательно, что с момента основания фестиваля на его сценическую площадку впервые вышли коллективы из стран Центральной Азии.Главный приз фестиваля ансамбль из Узбекистана получил за исполнение танца “Лазги”, который включен Юнеско в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Жюри отметило отличную хореографию и красивые сценические костюмы артистов.Читайте также: Легендарный “Бахор” выступит в Дубае
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узбекистан италия фестиваль ансамбль танец гран-при
узбекистан италия фестиваль ансамбль танец гран-при
Узбекские артисты с легендарным танцем завоевали гран-при фестиваля в Италии — видео
Коллектив из Узбекистана исполнил танец ”Лазги”, который включен в список нематериального культурного наследия Юнеско.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Ансамбль песни и танца ‘’Навруз” Государственной филармонии Узбекистана участвовал в 65-м международном фестивале “Internazionale Del Folklore”. Он проходил с 5 по 12 марта в городе Агридженто на итальянском острове Сицилия, сообщает
ИА “Дунё”.
В конкурсе состязались 52 команды из 29 стран мира. Примечательно, что с момента основания фестиваля на его сценическую площадку впервые вышли коллективы из стран Центральной Азии.
Главный приз фестиваля ансамбль из Узбекистана получил за исполнение танца “Лазги”, который включен Юнеско в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Жюри отметило отличную хореографию и красивые сценические костюмы артистов.