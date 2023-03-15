https://uz.sputniknews.ru/20230315/uzbekistan-italiya-festival-ansambl-glavnyy-priz-32907562.html

Узбекские артисты с легендарным танцем завоевали гран-при фестиваля в Италии — видео

Узбекские артисты с легендарным танцем завоевали гран-при фестиваля в Италии — видео

Ансамбль песни и танца из Узбекистана получил высшую награду на фестивале в Италии

2023-03-15T10:12+0500

2023-03-15T10:12+0500

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культура

узбекистан

италия

фестиваль

ансамбль

танец

награда

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Ансамбль песни и танца ‘’Навруз” Государственной филармонии Узбекистана участвовал в 65-м международном фестивале “Internazionale Del Folklore”. Он проходил с 5 по 12 марта в городе Агридженто на итальянском острове Сицилия, сообщает ИА “Дунё”.В конкурсе состязались 52 команды из 29 стран мира. Примечательно, что с момента основания фестиваля на его сценическую площадку впервые вышли коллективы из стран Центральной Азии.Главный приз фестиваля ансамбль из Узбекистана получил за исполнение танца “Лазги”, который включен Юнеско в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Жюри отметило отличную хореографию и красивые сценические костюмы артистов.Читайте также: Легендарный “Бахор” выступит в Дубае

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