https://uz.sputniknews.ru/20230315/uzbekistan-konstituciya-proekt-zakon-tekst-referendum-narod-32921448.html
В Узбекистане опубликовали текст проекта обновленной Конституции
В Узбекистане опубликовали текст проекта обновленной Конституции
В Узбекистане опубликовали текст проекта Конституционного закона
2023-03-15T13:17+0500
2023-03-15T13:17+0500
2023-03-15T13:37+0500
общество
узбекистан
проект закона
конституция
референдум
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса одобрил текст проекта конституционного закона Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан” и утвердил дату референдума соответствующим постановлением.Ознакомиться с текстом документа можно на сайте meningkonstitutsiyam.uz. Также он опубликован в номерах газет "Халк сузи" и "Народное слово" от 15 марта.Согласно документу, референдум по поправкам к Конституции пройдет в воскресенье, 30 апреля 2023 года.Бюллетень для голосования на референдуме включает вопрос: “Принимаете ли Вы конституционный закон Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан?”Закон, принятый на референдуме, вступит в силу со дня официального опубликования итогов референдума ЦИК Узбекистана.Также Центризбирком будет заниматься организацией и проведением референдума.Читайте также: Поправки к Конституции увеличат срок полномочий президента
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узбекистан проект конституция текст народ референдум
узбекистан проект конституция текст народ референдум
В Узбекистане опубликовали текст проекта обновленной Конституции
13:17 15.03.2023 (обновлено: 13:37 15.03.2023)
Ознакомиться с Конституцией в новой редакции можно на сайте, посвященном основному закону, а также в печатных изданиях парламента.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik
. Сенат Олий Мажлиса одобрил текст проекта конституционного закона Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан” и утвердил дату референдума соответствующим постановлением.
Ознакомиться с текстом документа можно на сайте meningkonstitutsiyam.uz
. Также он опубликован в номерах газет "Халк сузи
" и "Народное слово"
от 15 марта.
Согласно документу, референдум по поправкам к Конституции пройдет в воскресенье, 30 апреля 2023 года.
Бюллетень для голосования на референдуме включает вопрос: “Принимаете ли Вы конституционный закон Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан?”
Закон, принятый на референдуме, вступит в силу со дня официального опубликования итогов референдума ЦИК Узбекистана.
Также Центризбирком будет заниматься организацией и проведением референдума.