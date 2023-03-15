https://uz.sputniknews.ru/20230315/uzbekistan-konstituciya-proekt-zakon-tekst-referendum-narod-32921448.html

В Узбекистане опубликовали текст проекта обновленной Конституции

В Узбекистане опубликовали текст проекта обновленной Конституции

В Узбекистане опубликовали текст проекта Конституционного закона

2023-03-15T13:17+0500

2023-03-15T13:17+0500

2023-03-15T13:37+0500

общество

узбекистан

проект закона

конституция

референдум

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса одобрил текст проекта конституционного закона Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан” и утвердил дату референдума соответствующим постановлением.Ознакомиться с текстом документа можно на сайте meningkonstitutsiyam.uz. Также он опубликован в номерах газет "Халк сузи" и "Народное слово" от 15 марта.Согласно документу, референдум по поправкам к Конституции пройдет в воскресенье, 30 апреля 2023 года.Бюллетень для голосования на референдуме включает вопрос: “Принимаете ли Вы конституционный закон Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан?”Закон, принятый на референдуме, вступит в силу со дня официального опубликования итогов референдума ЦИК Узбекистана.Также Центризбирком будет заниматься организацией и проведением референдума.Читайте также: Поправки к Конституции увеличат срок полномочий президента

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