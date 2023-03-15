https://uz.sputniknews.ru/20230315/uzbekistan-rossiya-moskva-gimnastika-turnir-nagrady-32928655.html

Юные гимнастки из Узбекистана завоевали награды на турнире в Москве

Юные гимнастки из Узбекистана завоевали награды на турнире в Москве

Гимнастка из Узбекистана выиграла золото на турнире в Москве

2023-03-15T17:43+0500

2023-03-15T17:43+0500

2023-03-15T17:43+0500

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узбекистан

россия

москва

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гимнастика

награда

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Москве прошел турнир серии Гран-при по художественной гимнастике. В престижных международных соревнованиях участвовали представительницы Узбекистана, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики республики.Особенно отличились преюниоры. Одна из самых юных участниц делегации Узбекистана, 9-летняя Ясмина Морозова завоевала три золотые медали — в многоборье, а также в упражнениях с мячом и обручем.Одно золото в упражнениях со скакалкой и две серебряные медали — одна в многоборье, другая в упражнениях с обручем у ровесницы Морозовой Гузаль Бутаевой. Сабина Хасанова, 2011 года рождения, выиграла золотую медаль в упражнениях с лентой и бронзовую — в многоборье.В групповых состязаниях серебро в многоборье завоевали самые старшие члены команды. Вторые места команда сеньоров завоевала в упражнениях с обручами, а также с 3 лентами и 2 мячами.Читайте также: В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по художественной и спортивной гимнастике

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