https://uz.sputniknews.ru/20230315/uzbekistan-rossiya-moskva-gimnastika-turnir-nagrady-32928655.html
Юные гимнастки из Узбекистана завоевали награды на турнире в Москве
Юные гимнастки из Узбекистана завоевали награды на турнире в Москве
Гимнастка из Узбекистана выиграла золото на турнире в Москве
2023-03-15T17:43+0500
2023-03-15T17:43+0500
2023-03-15T17:43+0500
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гимнастика
награда
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Москве прошел турнир серии Гран-при по художественной гимнастике. В престижных международных соревнованиях участвовали представительницы Узбекистана, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики республики.Особенно отличились преюниоры. Одна из самых юных участниц делегации Узбекистана, 9-летняя Ясмина Морозова завоевала три золотые медали — в многоборье, а также в упражнениях с мячом и обручем.Одно золото в упражнениях со скакалкой и две серебряные медали — одна в многоборье, другая в упражнениях с обручем у ровесницы Морозовой Гузаль Бутаевой. Сабина Хасанова, 2011 года рождения, выиграла золотую медаль в упражнениях с лентой и бронзовую — в многоборье.В групповых состязаниях серебро в многоборье завоевали самые старшие члены команды. Вторые места команда сеньоров завоевала в упражнениях с обручами, а также с 3 лентами и 2 мячами.Читайте также: В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по художественной и спортивной гимнастике
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узбекистан россия москва турнир гимнастика награды гран-при по художественной гимнастике ясмина морозова гузаль бутаева
узбекистан россия москва турнир гимнастика награды гран-при по художественной гимнастике ясмина морозова гузаль бутаева
Юные гимнастки из Узбекистана завоевали награды на турнире в Москве
В числе медалей различного достоинства у преюниоров республики пять золотых.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
В Москве прошел турнир серии Гран-при по художественной гимнастике. В престижных международных соревнованиях участвовали представительницы Узбекистана, сообщает
пресс-служба Федерации гимнастики республики.
Особенно отличились преюниоры. Одна из самых юных участниц делегации Узбекистана, 9-летняя Ясмина Морозова завоевала три золотые медали — в многоборье, а также в упражнениях с мячом и обручем.
Одно золото в упражнениях со скакалкой и две серебряные медали — одна в многоборье, другая в упражнениях с обручем у ровесницы Морозовой Гузаль Бутаевой. Сабина Хасанова, 2011 года рождения, выиграла золотую медаль в упражнениях с лентой и бронзовую — в многоборье.
В групповых состязаниях серебро в многоборье завоевали самые старшие члены команды. Вторые места команда сеньоров завоевала в упражнениях с обручами, а также с 3 лентами и 2 мячами.