https://uz.sputniknews.ru/20230316/chem-zanyat-detey-na-kanikulax--rekomendatsii-psixologa-32943818.html
Чем занять детей на каникулах – рекомендации психолога
Чем занять детей на каникулах – рекомендации психолога
По словам эксперта, на каникулах ребенок должен продолжать чтение книг.
2023-03-16T07:00+0500
2023-03-16T07:00+0500
2023-03-16T07:00+0500
это интересно
дети
воспитание
каникулы
психолог
мнение эксперта
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Весенние каникулы у школьников начинаются с 21 марта. Что же делать детям, чтобы провести эти каникулы весело и с пользой?Ответ на этот вопрос корреспондент Sputnik получил от члена Ассоциации психологов Узбекистана Алишера Халикова.Психолог дал 5 главных рекомендаций для детей во время продолжительного отдыха:1. Чтение книгВо время каникул ребенок должен продолжать читать книги. Художественная литература очень важна для развития детской психики. Можно читать художественные книги, исходя из интересов и возраста ребенка.По словам эксперта, детям нужно как можно меньше играть в телефоне, на компьютере, а также не сидеть слишком много перед телевизором.2. Правильное питание“Каждый ребенок должен правильно питататься. За счет этого в течение дня у ребенка хорошее настроение, заряд бодрости и нормальное самочувствие. Ночью желательно укладывать детей спать после 21:00”, - сказал эксперт.3. Физкультура и другие физические нагрузкиВо время каникул мозг ребенка отдыхает от школьных учебников. Следует больше занять ребенка физкультурой и легким физическим трудом. Например, уход за цветами дома, уход за домашними животными и т. д.4. Прогулки на природеЭксперт сказал, что детям необходимо выходить на улицу для прогулок.Прогулки на природе учат ребенка активно взаимодействовать с окружающей средой, а также помогают воспринимать себя как личность.5. Кружки, секции и другие занятияЕсли ребенок занимается в каких либо кружках или секциях, то он может продолжать занятия и во время каникул. Особенно это касается спортивных тренировок. Также можно заняться музыкой, рисованием и другими интересными делами.Кроме того, на каникулах можно купить детям их любимые игрушки. Например, интерактивные игры, пособия по изучению иностранных языков, воздушные змеи и многое другое.Чем больше положительных эмоций получит ребенок во время каникул, тем лучше он будет подготовлен к учебе.Читайте также: Вы приняты: психологические фишки для успешного интервью
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каникулы весенние чем занять ребенка как правильно провести мнение психолога эксперта советы родителям правильные каникулы чтение питание сон физическая активность секции интересы
каникулы весенние чем занять ребенка как правильно провести мнение психолога эксперта советы родителям правильные каникулы чтение питание сон физическая активность секции интересы
Чем занять детей на каникулах – рекомендации психолога
По словам эксперта, на каникулах ребенок должен продолжать чтение книг.
Весенние каникулы у школьников начинаются с 21 марта. Что же делать детям, чтобы провести эти каникулы весело и с пользой?
Ответ на этот вопрос корреспондент Sputnik получил от члена Ассоциации психологов Узбекистана Алишера Халикова.
Психолог дал 5 главных рекомендаций для детей во время продолжительного отдыха:
1. Чтение книг
Во время каникул ребенок должен продолжать читать книги. Художественная литература очень важна для развития детской психики. Можно читать художественные книги, исходя из интересов и возраста ребенка.
По словам эксперта, детям нужно как можно меньше играть в телефоне, на компьютере, а также не сидеть слишком много перед телевизором.
2. Правильное питание
“Каждый ребенок должен правильно питататься. За счет этого в течение дня у ребенка хорошее настроение, заряд бодрости и нормальное самочувствие. Ночью желательно укладывать детей спать после 21:00”, - сказал эксперт.
3. Физкультура и другие физические нагрузки
Во время каникул мозг ребенка отдыхает от школьных учебников. Следует больше занять ребенка физкультурой и легким физическим трудом. Например, уход за цветами дома, уход за домашними животными и т. д.
4. Прогулки на природе
Эксперт сказал, что детям необходимо выходить на улицу для прогулок.
"Одна из моих основных рекомендаций — вывозить детей на природу, на окраину города для отдыха или ездить в развлекательные места", — сказал Халиков.
Прогулки на природе учат ребенка активно взаимодействовать с окружающей средой, а также помогают воспринимать себя как личность.
5. Кружки, секции и другие занятия
Если ребенок занимается в каких либо кружках или секциях, то он может продолжать занятия и во время каникул. Особенно это касается спортивных тренировок. Также можно заняться музыкой, рисованием и другими интересными делами.
"Обязательно учитывайте интересы ребенка во время каникул. Его умственный и физический рост зависит от их активного участия в той деятельности, которая им нравится", — говорит психолог.
Кроме того, на каникулах можно купить детям их любимые игрушки. Например, интерактивные игры, пособия по изучению иностранных языков, воздушные змеи и многое другое.
Чем больше положительных эмоций получит ребенок во время каникул, тем лучше он будет подготовлен к учебе.