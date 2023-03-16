https://uz.sputniknews.ru/20230316/chem-zanyat-detey-na-kanikulax--rekomendatsii-psixologa-32943818.html

Чем занять детей на каникулах – рекомендации психолога

Чем занять детей на каникулах – рекомендации психолога

По словам эксперта, на каникулах ребенок должен продолжать чтение книг.

2023-03-16T07:00+0500

2023-03-16T07:00+0500

2023-03-16T07:00+0500

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дети

воспитание

каникулы

психолог

мнение эксперта

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Весенние каникулы у школьников начинаются с 21 марта. Что же делать детям, чтобы провести эти каникулы весело и с пользой?Ответ на этот вопрос корреспондент Sputnik получил от члена Ассоциации психологов Узбекистана Алишера Халикова.Психолог дал 5 главных рекомендаций для детей во время продолжительного отдыха:1. Чтение книгВо время каникул ребенок должен продолжать читать книги. Художественная литература очень важна для развития детской психики. Можно читать художественные книги, исходя из интересов и возраста ребенка.По словам эксперта, детям нужно как можно меньше играть в телефоне, на компьютере, а также не сидеть слишком много перед телевизором.2. Правильное питание“Каждый ребенок должен правильно питататься. За счет этого в течение дня у ребенка хорошее настроение, заряд бодрости и нормальное самочувствие. Ночью желательно укладывать детей спать после 21:00”, - сказал эксперт.3. Физкультура и другие физические нагрузкиВо время каникул мозг ребенка отдыхает от школьных учебников. Следует больше занять ребенка физкультурой и легким физическим трудом. Например, уход за цветами дома, уход за домашними животными и т. д.4. Прогулки на природеЭксперт сказал, что детям необходимо выходить на улицу для прогулок.Прогулки на природе учат ребенка активно взаимодействовать с окружающей средой, а также помогают воспринимать себя как личность.5. Кружки, секции и другие занятияЕсли ребенок занимается в каких либо кружках или секциях, то он может продолжать занятия и во время каникул. Особенно это касается спортивных тренировок. Также можно заняться музыкой, рисованием и другими интересными делами.Кроме того, на каникулах можно купить детям их любимые игрушки. Например, интерактивные игры, пособия по изучению иностранных языков, воздушные змеи и многое другое.Чем больше положительных эмоций получит ребенок во время каникул, тем лучше он будет подготовлен к учебе.Читайте также: Вы приняты: психологические фишки для успешного интервью

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