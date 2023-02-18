https://uz.sputniknews.ru/20230218/vy-prinyaty-psixologicheskie-fishki-dlya-uspeshnogo-intervyu--32344592.html

Вы приняты: психологические фишки для успешного интервью

Вы приняты: психологические фишки для успешного интервью

В числе лайфхаков – подготовленные шутки и глубокое дыхание

2023-02-18T08:03+0500

2023-02-18T08:03+0500

2023-02-18T08:03+0500

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Перед интервью стоит изучить информацию о компании, вплоть до имен руководителей, рекомендует психолог Юлия Владис.При подготовке попробуйте перед зеркалом прорепетировать свою речь или придумать пару "мягких" шуток.Также эксперт предлагает с утра перед собеседованием переключиться и устроить кардиотренировку. Это поможет снять напряжение и негатив.Прямо перед встречей поработайте с дыханием – несколько раз вдохните и выдохните. Так вы снизите уровень адреналина. Еще один способ по борьбе с волнением – это сжимание в руках маленьких предметов. Для этого подойдет обычная ручка или какой-нибудь шарик.Самое главное – иметь хорошее представления о той области, где вы планируете работать. Придать уверенности поможет заранее составленный список своих главных достижений, добавила Владис.Читайте также:Что происходит с организмом, когда вы болеете гриппомКак избавиться от ревности – советы психолога

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