https://uz.sputniknews.ru/20230218/vy-prinyaty-psixologicheskie-fishki-dlya-uspeshnogo-intervyu--32344592.html
Вы приняты: психологические фишки для успешного интервью
Вы приняты: психологические фишки для успешного интервью
В числе лайфхаков – подготовленные шутки и глубокое дыхание
2023-02-18T08:03+0500
2023-02-18T08:03+0500
2023-02-18T08:03+0500
это интересно
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Перед интервью стоит изучить информацию о компании, вплоть до имен руководителей, рекомендует психолог Юлия Владис.При подготовке попробуйте перед зеркалом прорепетировать свою речь или придумать пару "мягких" шуток.Также эксперт предлагает с утра перед собеседованием переключиться и устроить кардиотренировку. Это поможет снять напряжение и негатив.Прямо перед встречей поработайте с дыханием – несколько раз вдохните и выдохните. Так вы снизите уровень адреналина. Еще один способ по борьбе с волнением – это сжимание в руках маленьких предметов. Для этого подойдет обычная ручка или какой-нибудь шарик.Самое главное – иметь хорошее представления о той области, где вы планируете работать. Придать уверенности поможет заранее составленный список своих главных достижений, добавила Владис.Читайте также:Что происходит с организмом, когда вы болеете гриппомКак избавиться от ревности – советы психолога
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как пройти хорошо успешно собеседование на работу как успокоится что делать при стрессе как справится со стрессом советы для собеседования собеседование советы психолог психологические советы как нужно делать что нужно говорить как перестать волноваться новости новость подготовка к собеседованию
как пройти хорошо успешно собеседование на работу как успокоится что делать при стрессе как справится со стрессом советы для собеседования собеседование советы психолог психологические советы как нужно делать что нужно говорить как перестать волноваться новости новость подготовка к собеседованию
Вы приняты: психологические фишки для успешного интервью
В числе лайфхаков от эксперта – заранее заготовленные шутки и глубокое дыхание
Перед интервью стоит изучить информацию о компании, вплоть до имен руководителей, рекомендует психолог Юлия Владис.
При подготовке попробуйте перед зеркалом прорепетировать свою речь или придумать пару "мягких" шуток.
"Заранее продумайте ответы на часто задаваемые вопросы. За три-четыре часа до встречи перестаньте думать о собеседовании, отвлекитесь, никакого негатива", - отметила она.
Также эксперт предлагает с утра перед собеседованием переключиться и устроить кардиотренировку. Это поможет снять напряжение и негатив.
Прямо перед встречей поработайте с дыханием – несколько раз вдохните и выдохните. Так вы снизите уровень адреналина.
Еще один способ по борьбе с волнением – это сжимание в руках маленьких предметов. Для этого подойдет обычная ручка или какой-нибудь шарик.
Самое главное – иметь хорошее представления о той области, где вы планируете работать. Придать уверенности поможет заранее составленный список своих главных достижений, добавила Владис.