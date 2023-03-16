https://uz.sputniknews.ru/20230316/dushanbe-podgotovka--yubileynyy-sammit-glav-gosudarstv-centralnaya-aziya-32957630.html
Душанбе начал подготовку к юбилейному саммиту глав государств Центральной Азии
Душанбе начал подготовку к юбилейному саммиту глав государств Центральной Азии
В Таджикистане идёт подготовка к пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии
2023-03-16T13:42+0500
2023-03-16T13:42+0500
2023-03-16T13:42+0500
политика
узбекистан
казахстан
кыргызстан
туркменистан
центральная азия
саммит
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Таджикистане начали подготовку к проведению Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Мероприятие пройдет 14-15 сентября в Душанбе, сообщает МИД республики.“Республикой Таджикистан начата комплексная подготовительная работа по проведению встреч лидеров стран ЦА. В этой связи, по поручению президента страны учрежден Организационный комитет во главе с премьер-министром республики Кохиром Расулзода, в состав которого входят руководители всех министерств и ведомств”, — говорится в сообщении.Пятая юбилейная консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В работе саммита ожидается участие лидеров Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.Планируется, что по итогам Пятой юбилейной Консультативной встречи примут ряд важных документов, главный из которых — совместное заявление глав государств Центральной Азии.
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центральная азия узбекистан таджикистан душанбе саммит
центральная азия узбекистан таджикистан душанбе саммит
Душанбе начал подготовку к юбилейному саммиту глав государств Центральной Азии
В работе саммита будут участвовать президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
В Таджикистане начали подготовку к проведению Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Мероприятие пройдет 14-15 сентября в Душанбе, сообщает
МИД республики.
“Республикой Таджикистан начата комплексная подготовительная работа по проведению встреч лидеров стран ЦА. В этой связи, по поручению президента страны учрежден Организационный комитет во главе с премьер-министром республики Кохиром Расулзода, в состав которого входят руководители всех министерств и ведомств”, — говорится в сообщении.
Пятая юбилейная консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В работе саммита ожидается участие лидеров Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.
Планируется, что по итогам Пятой юбилейной Консультативной встречи примут ряд важных документов, главный из которых — совместное заявление глав государств Центральной Азии.