Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20230316/dushanbe-podgotovka--yubileynyy-sammit-glav-gosudarstv-centralnaya-aziya-32957630.html
Душанбе начал подготовку к юбилейному саммиту глав государств Центральной Азии
Душанбе начал подготовку к юбилейному саммиту глав государств Центральной Азии
В Таджикистане идёт подготовка к пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии
2023-03-16T13:42+0500
2023-03-16T13:42+0500
политика
узбекистан
казахстан
кыргызстан
туркменистан
центральная азия
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/10/32957774_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_2685bcca331398d11cbe5eee6f7acef8.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Таджикистане начали подготовку к проведению Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Мероприятие пройдет 14-15 сентября в Душанбе, сообщает МИД республики.“Республикой Таджикистан начата комплексная подготовительная работа по проведению встреч лидеров стран ЦА. В этой связи, по поручению президента страны учрежден Организационный комитет во главе с премьер-министром республики Кохиром Расулзода, в состав которого входят руководители всех министерств и ведомств”, — говорится в сообщении.Пятая юбилейная консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В работе саммита ожидается участие лидеров Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.Планируется, что по итогам Пятой юбилейной Консультативной встречи примут ряд важных документов, главный из которых — совместное заявление глав государств Центральной Азии.
узбекистан
казахстан
туркменистан
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/10/32957774_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_2e2831e8d6a125b2478be31a13cf7d29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
центральная азия узбекистан таджикистан душанбе саммит
центральная азия узбекистан таджикистан душанбе саммит

Душанбе начал подготовку к юбилейному саммиту глав государств Центральной Азии

13:42 16.03.2023
© Пресс-служба президента РТФлаги стран ЦА
Флаги стран ЦА - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2023
© Пресс-служба президента РТ
Подписаться на
НовостиTelegram
В работе саммита будут участвовать президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Таджикистане начали подготовку к проведению Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Мероприятие пройдет 14-15 сентября в Душанбе, сообщает МИД республики.
“Республикой Таджикистан начата комплексная подготовительная работа по проведению встреч лидеров стран ЦА. В этой связи, по поручению президента страны учрежден Организационный комитет во главе с премьер-министром республики Кохиром Расулзода, в состав которого входят руководители всех министерств и ведомств”, — говорится в сообщении.
Пятая юбилейная консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В работе саммита ожидается участие лидеров Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.
Планируется, что по итогам Пятой юбилейной Консультативной встречи примут ряд важных документов, главный из которых — совместное заявление глав государств Центральной Азии.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0