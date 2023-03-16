https://uz.sputniknews.ru/20230316/gosdoli-dvux-zernovyx-predpriyatiy-prodali-s-auktsiona-32944469.html
Госдоли двух зерновых предприятий продали с аукциона
Госдоли двух зерновых предприятий продали с аукциона
Госпакеты акций двух из 30 зерновых предприятий, выставленных на аукцион в рамках приватизации, продали узбекистанским инвесторам.
2023-03-16T09:04+0500
2023-03-16T09:04+0500
2023-03-16T09:04+0500
экономика
узбекистан
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предприятия
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ТАШКЕНТ. 16 мар – Sputnik. О первых результатах приватизации зерновых компаний сообщили в Агентстве госактивов. Решениями Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества:ООО "UCHKOPRIK GALLA KLASTER", представившее лучшее коммерческое предложение по покупке 56,8% пакета акций АО "Охангарон Дон", признано победителем торгов на сумму 131,0 млрд сумов;ООО "DIMINUR GROUP", представившее лучшее коммерческое предложение по покупке 51,0% пакета акций АО "Андижондонмахсулот"стало победителем торгов на сумму 58,0 млрд сум.При этом, победители торгов обязались сохранять основную деятельность зерновых предприятий в течение не менее 5 лет, не сокращать существующие мощности по хранению зерна. Также они взяли обязательство по хранению зерна для государственного резерва на основе контрактов.Агентство госактивов объявило 30 июля прошлого года о выставлении на публичные торги долей государства в 20 зерновых предприятиях и 10 имущественных комплексов филиалов зерновых предприятий.Выставленные предприятия занимаются следующими видами деятельности:Читайте также: В Узбекистане определили имущество, которое не подлежит приватизации
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узбекистан приватизация зерновые предприятия госдоли агентство госактивов
узбекистан приватизация зерновые предприятия госдоли агентство госактивов
Госдоли двух зерновых предприятий продали с аукциона
Госпакеты акций двух из 30 зерновых предприятий, выставленных на аукцион в рамках приватизации, продали узбекистанским инвесторам.
ТАШКЕНТ. 16 мар – Sputnik
. О первых результатах приватизации зерновых компаний сообщили
в Агентстве госактивов. Решениями Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества:
ООО "UCHKOPRIK GALLA KLASTER", представившее лучшее коммерческое предложение по покупке 56,8% пакета акций АО "Охангарон Дон", признано победителем торгов на сумму 131,0 млрд сумов;
ООО "DIMINUR GROUP", представившее лучшее коммерческое предложение по покупке 51,0% пакета акций АО "Андижондонмахсулот"стало победителем торгов на сумму 58,0 млрд сум.
При этом, победители торгов обязались сохранять основную деятельность зерновых предприятий в течение не менее 5 лет, не сокращать существующие мощности по хранению зерна. Также они взяли обязательство по хранению зерна для государственного резерва на основе контрактов.
Агентство госактивов объявило 30 июля прошлого года о выставлении на публичные торги долей государства в 20 зерновых предприятиях и 10 имущественных комплексов филиалов зерновых предприятий.
Выставленные предприятия занимаются следующими видами деятельности:
хранение, переработка и реализация зерновых продуктов;
производство и реализация муки, макаронных изделий, семенного материала;
производство средств биологической защиты растений;
производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий.