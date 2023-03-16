https://uz.sputniknews.ru/20230316/gosdoli-dvux-zernovyx-predpriyatiy-prodali-s-auktsiona-32944469.html

Госдоли двух зерновых предприятий продали с аукциона

Госдоли двух зерновых предприятий продали с аукциона

Госпакеты акций двух из 30 зерновых предприятий, выставленных на аукцион в рамках приватизации, продали узбекистанским инвесторам.

2023-03-16T09:04+0500

2023-03-16T09:04+0500

2023-03-16T09:04+0500

экономика

узбекистан

приватизация

предприятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/969/69/9696957_76:761:2362:2047_1920x0_80_0_0_ee0fb4c9c1c7c4a95392365cf9218250.jpg

ТАШКЕНТ. 16 мар – Sputnik. О первых результатах приватизации зерновых компаний сообщили в Агентстве госактивов. Решениями Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества:ООО "UCHKOPRIK GALLA KLASTER", представившее лучшее коммерческое предложение по покупке 56,8% пакета акций АО "Охангарон Дон", признано победителем торгов на сумму 131,0 млрд сумов;ООО "DIMINUR GROUP", представившее лучшее коммерческое предложение по покупке 51,0% пакета акций АО "Андижондонмахсулот"стало победителем торгов на сумму 58,0 млрд сум.При этом, победители торгов обязались сохранять основную деятельность зерновых предприятий в течение не менее 5 лет, не сокращать существующие мощности по хранению зерна. Также они взяли обязательство по хранению зерна для государственного резерва на основе контрактов.Агентство госактивов объявило 30 июля прошлого года о выставлении на публичные торги долей государства в 20 зерновых предприятиях и 10 имущественных комплексов филиалов зерновых предприятий.Выставленные предприятия занимаются следующими видами деятельности:Читайте также: В Узбекистане определили имущество, которое не подлежит приватизации

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан приватизация зерновые предприятия госдоли агентство госактивов