https://uz.sputniknews.ru/20230316/importerov-brendovyx-tovarov-vklyuchat-v-reestr-32944985.html
Импортеров брендовых товаров включат в реестр
Импортеров брендовых товаров включат в реестр
Начиная с 1 января 2023 года при импорте некоторых видов товаров международных брендов будут действовать пониженные ставки импортной таможенной пошлины.
2023-03-16T10:15+0500
2023-03-16T10:15+0500
2023-03-16T10:41+0500
общество
узбекистан
импорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/06/24397231_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9f4d508cad1828de9a8e01536baa41ed.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Начиная с 1 января 2023 года при импорте некоторых видов товаров международных брендов будут действовать пониженные ставки импортной таможенной пошлины. Цель льготы — обеспечить население качественной продукцией международных брендов и создать дополнительные условия для вхождения отечественных предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости.При этом необходимо заключать прямой договор с владельцами брендов или их уполномоченными поставщиками — официальными дистрибьюторами, дилерами, торговыми представителями производителей и их дистрибьюторами, лицензиатами.Пониженные ставки импортной таможенной пошлины будут применять на основании Реестра импортеров, который ведет Министерство инвестиций, промышленности и торговли. Импортеров будут включать в Реестр на основании заключения Совета по тарифному и нетарифному регулированию.Реестр импортеров включает 55 видов товаров (по списку) международных брендов, которые завозятся по прямым договорам с владельцами брендов или их уполномоченными поставщиками.Согласно порядку, для включения в Реестр заявитель направляет заявление, а также следующие документы:Заявление будут рассматривать в течение 20 рабочих дней со дня его поступления.Сертификат о внесении заявителя и товаров международных брендов в Реестр действует 1 год.Размер платежа за рассмотрение заявления на включение в реестр рассчитывается в размере 0,8% от суммы каждого импортного контракта, по дополнительным соглашениям — от суммы дополнительного соглашения, НДС на данную сумму начисляется отдельно.За переоформление сертификата будут взымать платеж в размере 5 БРВ (1,5 млн сумов).Читайте также: В Узбекистане вырос объем реэкспорта
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/06/24397231_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_643dcea171ea00fb4ecebe6eec7edca5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан импорт известные бренды льготы таможенная ставка
узбекистан импорт известные бренды льготы таможенная ставка
Импортеров брендовых товаров включат в реестр
10:15 16.03.2023 (обновлено: 10:41 16.03.2023)
Начиная с 1 января 2023 года при импорте некоторых видов товаров международных брендов будут действовать пониженные ставки импортной таможенной пошлины.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Начиная с 1 января 2023 года при импорте некоторых видов товаров международных брендов будут действовать пониженные ставки импортной таможенной пошлины. Цель льготы — обеспечить население качественной продукцией международных брендов и создать дополнительные условия для вхождения отечественных предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости.
При этом необходимо заключать прямой договор с владельцами брендов или их уполномоченными поставщиками — официальными дистрибьюторами, дилерами, торговыми представителями производителей и их дистрибьюторами, лицензиатами.
Пониженные ставки импортной таможенной пошлины будут применять на основании Реестра импортеров, который ведет Министерство инвестиций, промышленности и торговли. Импортеров будут включать в Реестр на основании заключения Совета по тарифному и нетарифному регулированию.
Реестр импортеров включает 55 видов товаров (по списку) международных брендов, которые завозятся по прямым договорам с владельцами брендов или их уполномоченными поставщиками.
Согласно порядку
, для включения в Реестр заявитель направляет заявление, а также следующие документы:
подтверждающие, что заявитель является владельцем бренда или уполномоченным поставщиком определенных видов товаров международных брендов;
прямые импортные контракты на поставку продукции;
подтверждающие качество или безопасность товара;
предварительная информация о стране происхождения.
Заявление будут рассматривать в течение 20 рабочих дней со дня его поступления.
Сертификат о внесении заявителя и товаров международных брендов в Реестр действует 1 год.
Размер платежа за рассмотрение заявления на включение в реестр рассчитывается в размере 0,8% от суммы каждого импортного контракта, по дополнительным соглашениям — от суммы дополнительного соглашения, НДС на данную сумму начисляется отдельно.
За переоформление сертификата будут взымать платеж в размере 5 БРВ (1,5 млн сумов).