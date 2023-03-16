https://uz.sputniknews.ru/20230316/importerov-brendovyx-tovarov-vklyuchat-v-reestr-32944985.html

Импортеров брендовых товаров включат в реестр

Импортеров брендовых товаров включат в реестр

Начиная с 1 января 2023 года при импорте некоторых видов товаров международных брендов будут действовать пониженные ставки импортной таможенной пошлины.

2023-03-16T10:15+0500

2023-03-16T10:15+0500

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общество

узбекистан

импорт

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Начиная с 1 января 2023 года при импорте некоторых видов товаров международных брендов будут действовать пониженные ставки импортной таможенной пошлины. Цель льготы — обеспечить население качественной продукцией международных брендов и создать дополнительные условия для вхождения отечественных предприятий в глобальные цепочки добавленной стоимости.При этом необходимо заключать прямой договор с владельцами брендов или их уполномоченными поставщиками — официальными дистрибьюторами, дилерами, торговыми представителями производителей и их дистрибьюторами, лицензиатами.Пониженные ставки импортной таможенной пошлины будут применять на основании Реестра импортеров, который ведет Министерство инвестиций, промышленности и торговли. Импортеров будут включать в Реестр на основании заключения Совета по тарифному и нетарифному регулированию.Реестр импортеров включает 55 видов товаров (по списку) международных брендов, которые завозятся по прямым договорам с владельцами брендов или их уполномоченными поставщиками.Согласно порядку, для включения в Реестр заявитель направляет заявление, а также следующие документы:Заявление будут рассматривать в течение 20 рабочих дней со дня его поступления.Сертификат о внесении заявителя и товаров международных брендов в Реестр действует 1 год.Размер платежа за рассмотрение заявления на включение в реестр рассчитывается в размере 0,8% от суммы каждого импортного контракта, по дополнительным соглашениям — от суммы дополнительного соглашения, НДС на данную сумму начисляется отдельно.За переоформление сертификата будут взымать платеж в размере 5 БРВ (1,5 млн сумов).Читайте также: В Узбекистане вырос объем реэкспорта

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