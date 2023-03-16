https://uz.sputniknews.ru/20230316/na-referendum-vydelyat-bolee-182-mlrd-summov--tsik--32958438.html
На референдум выделят более 182 млрд суммов – ЦИК
На референдум выделят более 182 млрд суммов – ЦИК
Финансы на организацию референдума выделят из госбюджета.
2023-03-16T14:00+0500
2023-03-16T14:00+0500
2023-03-16T14:00+0500
экономика
референдум
организация
деньги
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. На референдум о поправках к Конституции потратят 182,4 млрд сумов, выделенных из госбюджета, передает пресс-служба ЦИК.Сегодня в ходе заседания члены Центральной избирательной комиссии обсудили организацию предстоящего референдума.Участники совещания утвердили смету расходов, календарный план, образование округов референдума, повышение квалификации членов комиссий, а также создание отдельного пресс-центра ЦИК.Отмечается, что пресс-центре будут работать опытные журналисты, юристы, переводчики, эксперты и другие необходимые специалисты.Напомним, референдум о поправках к Конституции Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года. Читайте также:В Узбекистане опубликовали текст проекта обновленной КонституцииКонституционный суд: препятствий для проведения референдума нет
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на референдум выделят более 182 млрд суммов цик узбекистана референдум о поправках к конституции конституция в новой редакции новая конституция узбекистана новости новость центральная избирательная комиссия
на референдум выделят более 182 млрд суммов цик узбекистана референдум о поправках к конституции конституция в новой редакции новая конституция узбекистана новости новость центральная избирательная комиссия
На референдум выделят более 182 млрд суммов – ЦИК
Финансы на организацию референдума выделят из государственного бюджета.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. На референдум о поправках к Конституции потратят 182,4 млрд сумов, выделенных из госбюджета, передает пресс-служба ЦИК.
Сегодня в ходе заседания члены Центральной избирательной комиссии обсудили организацию предстоящего референдума.
Участники совещания утвердили смету расходов, календарный план, образование округов референдума, повышение квалификации членов комиссий, а также создание отдельного пресс-центра ЦИК.
Отмечается, что пресс-центре будут работать опытные журналисты, юристы, переводчики, эксперты и другие необходимые специалисты.
Напомним, референдум о поправках к Конституции Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.